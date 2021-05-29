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從東岸到西岸 亞裔自力自救 防暴力犯罪

記者顏伶如／綜合報導
過去一年來，從西岸到東岸都有亞裔民眾組成義工團體，自力自救在亞裔社區巡邏街頭。圖為紐約法拉盛民間巡邏隊在街上巡邏。(Getty Images)
過去一年來，從西岸到東岸都有亞裔民眾組成義工團體，自力自救在亞裔社區巡邏街頭。圖為紐約法拉盛民間巡邏隊在街上巡邏。(Getty Images)

新冠疫情發生後，美國連續發生亞裔遭受仇恨攻擊事件。有線電視新聞網(CNN)28日報導，過去一年來，從西岸到東岸都有亞裔組成義工團體，自力自救在社區巡邏街頭，遏止針對亞裔而來的種族歧視或暴力攻擊發生。

以加州奧克蘭(Oakland，又稱屋崙)為例，每天約有十多名志工穿著亮橘色背心及帽子，在中國城大街小巷來回巡視，某些志工還帶著隨身錄影機。紐約法拉盛巡邏隊成員則做好分工，有人負責錄影，有人負責記錄，還有專人與警方及社區領袖聯絡。

奧克蘭中國城商會主席陳錫澎(Carl Chan)對CNN說：「還能多活一天訴說親身經歷，我算是幸運的了。」他表示，今年4月29日發生的亞裔老年人遭受仇恨攻擊事件，讓他對於參加社區巡守隊感到更加迫切。

自從疫情發生後，奧克蘭中國城商家生意一落千丈。陳錫澎說，很多店家已經關門，其他店家雖然重啟做生意，卻因為害怕出事，縮短營業時間。

志工小組成員之一、從事金融服務業的奧克蘭居民王大衛(David Won，音譯)受訪時說，三分之二的巡守隊成員是年齡60多歲、70多歲的婦女；巡守隊的成立目的並不是要取代警察，而是希望預防犯罪。

他表示：「我們只是想讓人看到我們的存在，確保不會有人蠢蠢欲動，想到這裡來犯罪。」

報導指出，包括西雅圖、紐約在內等城市，都有類似的亞裔社區巡邏組織。

紐約皇后區法拉盛民間巡邏隊(Public Safety Patrol)創辦者之一陳萬(Wan Chen，音譯)說，今年初看到亞裔遭受攻擊事件在紐約越來越多，內心感受是無法坐視不管，與某些受害人取得聯繫詢問是否需要協助，但大多數受害者因為語言障礙及文化隔閡，對於遭受攻擊的事實都不敢說出。

從今年3月起，20多名由市府員工、學生、餐廳服務員及司機組成的巡邏隊便展開巡邏，有志工負責錄影，也有志工負責記錄，還有志工做為警方或社區領袖的聯繫窗口。

陳萬說：「我們是必須養家活口的一群人，但我們同時也關心著這個社區。」

亞裔 紐約 中國

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