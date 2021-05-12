我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「台灣關係法」推手 伍爾夫102歲逝世

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

記者顏伶如／綜合報導
圖為佛州邁阿密市一位年輕人接受疫苗注射。(Getty Images)
圖為佛州邁阿密市一位年輕人接受疫苗注射。(Getty Images)

美國感染新冠病毒死亡人數降至每天平均約600人，是過去十個月來的最低點；美聯社報導，美國疫情似有受到控制趨勢，全美半數州如今每日染疫死亡案例減少到只剩個位數，某些州甚至幾天沒有傳出染疫死亡案例。

聯邦疾病防治中心預防接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)12日下午也通過，同意12歲至15歲青少年施打輝瑞(Pfizer)疫苗

華盛頓郵報報導，數百萬青少年打了疫苗之後，州政府與地方政府官員對於重啟校園、夏令營計畫等安排，都將變得相對容易。

全美每日新增確診案例目前平均約3萬8000例，是2020年9月中旬以來最低點；儘管面對疫情仍不可掉以輕心，但現在美國每日新增確診案例與今年1月初每天有超過25萬確診案例時期相比，足足減少了85%。

美國上一次每日染疫死亡案例出現低點，是在去年7月初；今年1月中旬，每日染疫死亡案例進入高峰，平均每天有3400人病歿，剛好是新冠疫苗推出大約一個月後；新冠疫苗獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權後，美國推出史上規模最大的疫苗推導宣導。

「波士頓前鋒報」(Boston Herald)12日在頭版刊登了斗大的「零」字，標題寫著「將近一年來，麻州首度沒有新增染疫死亡案例」；印第安納州政府統計，11日州內染疫死亡案例僅有一例；堪薩斯州2020年12月22日當天63個染疫死亡案例創下疫情發生後最高點，但從今年2月以來每日染疫死亡案例都在個位數，其中許多天都只有一例。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)傳染病學家艾達拉亞(Amesh Adalja)指出，美國努力朝群體免疫目標邁進的同時，疫苗扮演了關鍵角色；他說，疫苗的目標是讓新冠病毒的染疫死亡率下降。

「目標如今已達到了。」艾達拉亞說：「我們果然將病毒控制住了。」

美國疾病防治中心(CDC)統計顯示，全美成年人當中有59%至少已經接種一劑新冠疫苗，已經完成接種(fully vaccinated)的成年人則有45%。

拜登總統12日表示，12歲至15歲青少年也可以打疫苗，堪稱與疫情對間再度向前跨出「重要一步」；他呼籲家長讓孩子打疫苗，因為疫苗安全、有效、施打方便快速，而且免費。

疫苗 美國 疫情

上一則

禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

延伸閱讀

12至15歲少年接種疫苗 華人家長怎麼說

12至15歲少年接種疫苗 華人家長怎麼說
打完疫苗針 這些情況加州可以不戴口罩

打完疫苗針 這些情況加州可以不戴口罩
戴琪：暫時放棄疫苗專利 無關竊取製藥技術

戴琪：暫時放棄疫苗專利 無關竊取製藥技術
CDC核准12歲至15歲可打輝瑞疫苗

CDC核准12歲至15歲可打輝瑞疫苗

熱門新聞

美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

2021-05-10 23:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體