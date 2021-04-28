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打新冠疫苗後飲酒過量 副作用恐加重

記者顏伶如╱綜合報導
專家指出，民眾接種新冠疫苗之後，喝酒時切記淺嘗即可，飲酒過量恐將導致疫苗副作用加重。(美聯社)
專家指出，民眾接種新冠疫苗之後，喝酒時切記淺嘗即可，飲酒過量恐將導致疫苗副作用加重。(美聯社)

好不容易打完新冠疫苗，某些民眾忍不住舉杯慶祝；但專家指出，接種新冠疫苗後，喝酒時切記淺嘗即可，飲酒過量恐將導致疫苗副作用加重；動物實驗結果顯示，施打疫苗後就算只是少量飲酒，與滴酒未沾者相比，產生的副作用也非常明顯。

紐約時報報導，長期大量飲酒可能壓抑免疫系統，干擾身體接種疫苗後的反應；專家指出，打了疫苗後，人體大概需要一周產生抗體，若免疫功能受到干擾，可能出現令人憂心的狀況。

爾灣加州大學病毒研究所主任梅薩奧狄(Ilhem Messaoudi)表示，接種疫苗後微量飲酒並沒有風險，但大量飲酒則會影響免疫系統。

適量飲酒(moderate drinking)通常為男性一天不超過兩杯，女性一天最多一杯；過量飲酒(heavy drinking)則是男性一天超過四杯以上，女性一天三杯以上；至於「一杯」的定義則是5盎司的葡萄酒(wine)、1.5盎司蒸餾酒(distilled spirits)或12盎司啤酒。

去年12月，一名俄羅斯衛生官員提出警告，呼籲民眾接種新冠疫苗兩周之前就不要喝酒，打完疫苗42天之內也應該避免喝酒，以免酒精破壞身體製造免疫力。

已獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急授權使用的新冠疫苗，臨床實驗研究當中都沒有關於飲酒是否影響疫苗效果的研究。內布拉斯加大學醫學中心(傳染疾病副教授休列特(Angela Hewlett)說，未來可能會有關於這個問題的更多數據出現，目前醫學界只能憑著過去發表的研究做為參考，包括在動物實驗中酒精是否對於疫苗施打的免疫反應造成影響。

梅薩奧狄與研究團隊進行猴子研究便發現，長期大量飲酒的猴子施打疫苗後免疫效果薄弱，幾乎不存在。

休列特分析，過量飲酒以及造成的宿醉，可能會讓新冠疫苗的副作用變得更嚴重，包括發燒、全身無力、身體痠痛等。

疫苗 紐約時報 加州大學

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