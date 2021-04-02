疫情送暖 餐館愛心「帳單牆」供需要者飽餐一頓

奧克拉荷馬州邁阿密市查克咖啡廳的「帳單牆」，貼滿善心顧客預付餐費的收據，供窮人取用。(美聯社)

位於奧克拉荷馬州的邁阿密市(Miami)，近來因為新冠疫情 影響，民間許多餐廳自發為顧客提供「帳單 牆」，讓善心顧客預付餐費，供受疫情打擊、經濟條件下降的窮人飽餐一頓的機會。餐廳的員工，也不會對持牆上帳單的顧客提出任何問題。

帳單牆的概念幾個月前就開始，大多數受惠者，是受疫情打擊或本來就是無家可歸的遊民，2月的兩場暴風雪，無疑使這一經濟狀況不好的群體雪上加霜。第一個開始帳單牆的商家，是珍妮佛‧懷特(Jennifer White)經營的熱狗店，名為The Dawg House。帳單牆一推出，立刻獲得社區的積極回響，短短八小時內，牆上已貼滿密密麻麻的帳單，目前估計這些預付餐費的客人，已提供超過600份餐點給需要的人。懷特表示，有些顧客甚至會預付10到50份餐點，「我們社區真的很團結」。

懷特其中一位預付的顧客海沃斯(Derrick Hayworth)說：「沒有人被強迫，但這是大家自願幫忙的，整個社區都是這項計畫的強力後盾。」

懷特也提到一對有四個女兒的夫妻，是她印象深刻的受惠者之一。「那四個女孩真的很可愛，而那對夫妻看起來在疫情期間經歷了太多。我很開心他們總算能夠有個地方，讓他們坐下來、開懷大笑，不需要擔心這頓餐多少錢，暫時忘記生活中的苦難。」懷特說。

除The Dawg House外，也有咖啡 廳推出類似的措施，在人們需要的時候，伸予援手。查克咖啡廳(Zack's Cafe)前任經理拉賽‧卡斯特拉諾(Lasay Castellano)表示，她離職前的兩個月，雖然很多人使用帳單牆上的帳單，但也有很多人願意提供預付帳單。「社區裡有很多無家可歸的人，我們平均每天提供超過600元的餐點，需要牆上帳單的人不少。」