我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

疫情衝擊 全球貧富差距加大 億萬富翁身家增54%

編譯林育正／綜合1日電
全球2365位億萬富豪的資產在疫情期間共增加4兆元，其中世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯的個人資產上漲57%。(Getty Images)
全球2365位億萬富豪的資產在疫情期間共增加4兆元，其中世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯的個人資產上漲57%。(Getty Images)

根據政策研究所(Institute for Policy Studies，IPS)不平等計畫分析，全球2365位億萬富豪，資產在新冠肺炎疫情期間共增加4兆元，相當於增加54%。

IPS分析彭博與「富比世」(Forbes)等媒體資料指出，去年3月18日至今年同日，世界最富裕的富豪資產自8兆400億元增至12兆3900億元，再拉大疫情期間貧富差距。

其中世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的個人資產就從1130億元增加57%，達1780億元。

富豪身價暴增的推力主要來自股市衝上歷史高點；此外民眾生活習慣改變，如更加依賴網路購物等，便是亞馬遜等企業營收上揚的原因。

最富裕階級的資產大增，使民間呼籲政府課徵富豪稅(wealth tax)、資本增值稅，或從固定收入中課徵額外稅收；全美超過80個工會組織與左派團體本周致函拜登總統，要求更改前總統川普時代圖利富豪的減稅方針，並針對年收超過200萬元的富人課徵額外10%所得稅。

然而儘管全美三分之二民眾贊成對年收40萬元以上高收入族群加稅，富豪稅目前在華府仍難以推動；部分稅務專家認為，富豪稅可能壓縮較低收入民眾的薪資成長空間，更可能刺激富豪隱藏或將收入和資產移往海外。

但IPS研究員柯林斯(Chuck Collins)持相反意見，「在經濟與道德角度來看，課徵富豪稅能幫助全國從疫情中恢復。就算被收富豪稅，他們的資產還是比疫情前多了數十億元。」

鑑於日漸擴大的貧富差距，近年有國會議員提出不同方案的富豪稅；民主黨籍聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)等人曾提出超級富豪稅(Ultra-Millionaire Tax)；不僅所有富豪加稅3%，資產5000萬元至10億元的家庭，課徵2%財富稅；資產超過10億元，財富稅率將升至3%。

疫情 亞馬遜 低收入

上一則

上超市未關車窗 10分鐘竟然飛入萬隻蜜蜂

下一則

疫情送暖 餐館愛心「帳單牆」供需要者飽餐一頓

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
幫洗白？推特爆多個亞馬遜假員工帳號 吹捧公司福利

幫洗白？推特爆多個亞馬遜假員工帳號 吹捧公司福利
李天明籲對超級富豪加稅 商業團體反對

李天明籲對超級富豪加稅 商業團體反對

提供遠程醫療 亞馬遜大舉進軍醫保服務領域

提供遠程醫療 亞馬遜大舉進軍醫保服務領域

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額