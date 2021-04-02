疫情衝擊 全球貧富差距加大 億萬富翁身家增54%

全球2365位億萬富豪的資產在疫情期間共增加4兆元，其中世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯的個人資產上漲57%。(Getty Images)

根據政策研究所(Institute for Policy Studies，IPS)不平等計畫分析，全球2365位億萬富豪，資產在新冠肺炎疫情 期間共增加4兆元，相當於增加54%。

IPS分析彭博與「富比世」(Forbes)等媒體資料指出，去年3月18日至今年同日，世界最富裕的富豪資產自8兆400億元增至12兆3900億元，再拉大疫情期間貧富差距。

其中世界首富、亞馬遜 創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的個人資產就從1130億元增加57%，達1780億元。

富豪身價暴增的推力主要來自股市衝上歷史高點；此外民眾生活習慣改變，如更加依賴網路購物等，便是亞馬遜等企業營收上揚的原因。

最富裕階級的資產大增，使民間呼籲政府課徵富豪稅(wealth tax)、資本增值稅，或從固定收入中課徵額外稅收；全美超過80個工會組織與左派團體本周致函拜登總統，要求更改前總統川普時代圖利富豪的減稅方針，並針對年收超過200萬元的富人課徵額外10%所得稅。

然而儘管全美三分之二民眾贊成對年收40萬元以上高收入族群加稅，富豪稅目前在華府仍難以推動；部分稅務專家認為，富豪稅可能壓縮較低收入 民眾的薪資成長空間，更可能刺激富豪隱藏或將收入和資產移往海外。

但IPS研究員柯林斯(Chuck Collins)持相反意見，「在經濟與道德角度來看，課徵富豪稅能幫助全國從疫情中恢復。就算被收富豪稅，他們的資產還是比疫情前多了數十億元。」

鑑於日漸擴大的貧富差距，近年有國會議員提出不同方案的富豪稅；民主黨籍聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)等人曾提出超級富豪稅(Ultra-Millionaire Tax)；不僅所有富豪加稅3%，資產5000萬元至10億元的家庭，課徵2%財富稅；資產超過10億元，財富稅率將升至3%。