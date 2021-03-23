疫情網購暴增 貨櫃輪排隊卸貨…供應鏈「塞車」

新冠肺炎疫情改變民眾消費習慣，卻間接導致供應鏈卡關，貨輪停在海上無法卸貨，貿易供應鏈停擺。圖為洛杉磯港口停滿許多貨櫃輪卸貨。(美聯社)

新冠肺炎疫情 改變民眾消費習慣，卻間接導致供應鏈卡關，貨輪停在海上無法卸貨，貿易供應鏈停擺。

目前在加州 沿岸，就有多艘貨櫃輪下錨停泊卻無法卸下貨櫃。而這狀況來自去年3月疫情爆發，民眾居家避疫改變消費習慣。消費者大量購買電子產品、健身器材和居家修繕用品，使亞洲工廠訂單滿滿，導致供應鏈大塞車。

現在假使有貨物從中國 進口，可能得等上好幾個月，而非平時的幾周，讓企業主得不斷向顧客解釋，並且存放更多庫存，做好延誤到貨的心理準備。

販賣訂閱制兒童教材的布拉斯(Alejandro Bras )就說：「我們現在得多等兩個月，還有可能更久。」現在他耗費在物流與向客戶道歉的時間，可能比開發產品還多。

當亞洲工廠趕工出貨，愈來愈多貨櫃輪停靠洛杉磯、長灘等西岸各城市。平時可能只有10多艘貨櫃輪等待靠港卸貨，但最近更一度有40艘排隊，甚至得等上一個禮拜才能卸貨。

南加州海洋交易所(Marine Exchange of Southern California)執行長路提特(Kip Louttit)表示，一艘貨櫃輪的貨櫃，可能需要8000輛卡車才能載完；但卸貨後，便沒有足夠卡車將貨載走。他說：「當貨物暴增，效率就降低許多，特別是疫情也影響工作人力。」

將名人造型製成玩具鴨的公司CelebriDucks便是苦主之一，一批從中國進口的貨物，因載貨火車無法負荷貨量，在港口等了三周之久；而預定在2月中旬離開中國的一批貨，則尚未送出。老闆沃夫(Craig Wolfe)表示，因客製商品趕搭總統大選等流行議題，因此較具時效性，延宕將使銷量打折。

進口貨物大增，也讓貨運價格水漲船高，達到五倍之多，導致企業營運成本大增，也因此苦了中小企業。大型企業不僅能將產線移往海外，省去倍增的航運費用，甚至能花大錢使用空運。

而進口供應鏈塞車，也連帶衝擊出口，交貨時程延宕。將金屬製屋頂賣到日本的以賽亞工業(Isaiah Industries)總裁米勒就說：「訂單跟貨都有了，但就是出不去。」