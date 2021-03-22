疫情+禁令…美外籍生去年大減18% F1簽證少9成

受新冠疫情和川普前政府頒布一系列禁令影響，2020年國際學生註冊率大減。圖為佛州棕櫚海灘大西洋大學學生接受當面授課。(美聯社)

由於新冠疫情和川普前政府頒布一系列禁令，2020年國際學生註冊率大減，影響程度甚至超過學校的秋季預測。

根據聯邦移民和海關執法局(ICE)的「學生和交流訪問者計畫」(SEVP)統計，去年持F1、M1簽證在美國 就讀的學生人數大減18%至125萬人；SEVP管理國土安全部的學生簽證 監測系統。

從簽證紀錄可知，新生註冊人數下跌72%；全球美國領事館去年春季幾乎暫停所有例行簽證作業，這表示學生無法安排發放簽證時所需的本人訪問。

川普政府去年夏季宣布一系列命令，阻止不在美國的國際生入境，這些學生只能採全程線上上課，這對無法取得簽證的學生更是雪上加霜。

新學年度去年8月開始後，幾乎所有校園活動都暫停，F1學生簽證直接大減超過90%。

10間高等教育 學會在去年秋季針對700間大學進行快速調查，整體學生人數減少16%，新生人數則減少43%。

ICE在19日公布的數據則更加全面，其中還包括K12年級學生、大學內上學術課程和職業課程的學生；人數下降的情況在各個年級皆可見，而且來自全球各國的學生都減少。

目前不清楚明年是否會改善，許多領事館和大使館仍舊關閉，或者僅處理緊急簽證。國務院說，截至3月1日，在233個領事館，僅43處恢復完整運作。

教育界最大工會組織「美國教育委員會」(ACE)公關資深副主席哈特爾(Terry Hartle)表示：「全球頂尖學生和學者選擇前來美國，這對美國有益。」他表示，前來美國的需求依然高漲，不過美國能否接受他們才是問題。

多數持F1簽證外籍生到美國就讀學士或碩士學位，部分則是專攻副學士和博士學位。去年全美20間大學錄取18%的國際生，前三間學校分別是東北大學、紐約大學和哥倫比亞大學。