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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

新冠疫情這一年 給美國2教訓：國家分裂、人民送命

編譯潘勛／綜合13日電
新冠疫情是歷來對美國衝擊最大的事件之一，但也應讓美國學到政治分裂會讓國家付出慘重代價的教訓。圖為堪薩斯州一名護士工作的醫院外豎立「戴口罩」、「保持六呎距離」的標示。(美聯社)
新冠疫情是歷來對美國衝擊最大的事件之一，但也應讓美國學到政治分裂會讓國家付出慘重代價的教訓。圖為堪薩斯州一名護士工作的醫院外豎立「戴口罩」、「保持六呎距離」的標示。(美聯社)

全球新冠肺炎疫情爆發滿一年，堪稱美國史上最慘年頭之一，專家認為全國至少該學到兩個教訓，第一是政治分裂讓國家付出慘重代價，第二則為是政府若能組織妥善，真能大規模拯救人民性命，促進國家進步。

「紐約時報」報導，新冠疫情一整年，國人學到大多數人從未領教過的全國弱點，還有戰爭年代以外，國家該有多強的恢復力；即便2001年發生的九一一事件，還有之後20年的反恐作戰，對美國大城小鎮人民日常生活的影響，都沒有新冠疫情一年下來這麼深遠；川普會丟掉總統寶座，很大原因便在處理危機不當，帶頭否認疫情會多深多廣；繼任的拜登曉得，自己的政績遺緒，端賴快速終結這場大災難。

拜登11日晚的演說中明確提到兩個日期：首先是5月1日，全國成年人都接種到疫苗，再來是7月4日國慶日，國人生活將恢復較似往常面貌，可在家後院烤肉；總統演說聚焦在國家終於找到共同的目標，也就是接種疫苗而回歸正常，提供國人一個願景，讓大家安心，也可望迸現團結的光芒。

拜登任命的首席醫學顧問的佛奇(Anthony S. Fauci)11日表示，因川普淡化疫情，很多人沒必要地喪生；佛奇表示，若一年前知道超過50萬民眾會死於新冠，自己一定極為吃驚；佛奇點出，國家因為政治分裂，付出駭人的代價，「即便是常識性的衛生措施，都帶有政治意涵，它不全然是公衛舉措，也深受國家分裂所影響。」

紐時認為第二大教訓，在政府若能組織完妥，就像為二次世界大戰而動員，以及後來送太空人上月球，政府真能有所建樹；對政府而言，任務就是以創紀錄時間研發新冠疫苗，另設計出關鍵的配送系統，大規模挽救民眾性命。

拜登的幕僚長柯連恩(Ron Klain)指出，川普時代的「神速行動」(Operation Warp Speed)意義非凡，他不想貶低其成就，但就疫苗如何接種到數千萬、最終數億民眾的手臂上，川普官員並沒有任何計畫。

報導指出，拜登政府展現出政府的職能；未來歷史寫到很奇異的這一年，幾乎可以肯定拜登會獲得推崇，上任50天便讓四分之一成年民眾接種至少一劑疫苗，10%完全接種；專家表示，希望此刻的成就，未來能減輕國內分裂引發的影響。

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