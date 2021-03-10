我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

美國首劑新冠疫苗接種藥瓶 留存史密森尼國家博物館

記者胡玉立╱綜合報導
史密森尼國家歷史博物館買下美國接種第一劑新冠疫苗的各種相關物件，替全球新冠疫情和「人類在此非常時期經歷」留下歷史紀錄。圖為展策人溫特查看用來運送輝瑞疫苗的特製容器。(美聯社)
史密森尼國家歷史博物館買下美國接種第一劑新冠疫苗的各種相關物件，替全球新冠疫情和「人類在此非常時期經歷」留下歷史紀錄。圖為展策人溫特查看用來運送輝瑞疫苗的特製容器。(美聯社)

為了替全球新冠疫情和「人類在此非常時期經歷」留下歷史紀錄，史密森尼國家歷史博物館買下了美國接種第一劑新冠疫苗各種相關物件，其中包括盛裝第一劑疫苗的小藥瓶、專用運輸設備、醫用擦拭劑和第一位接種疫苗的紐約護士身分證吊牌等。

史密森尼國家歷史博物館(Smithsonian's National Museum of American History)9日趕在疫情一周年前，宣布收購成果；館長安西亞‧哈蒂格(Anthea M. Hartig)說，「我們要的是能夠說出完整故事的東西，從拭劑到運送疫苗的冷凍箱等所有物品。」

去年3月11日，世界衛生組織(WTO)宣布「全球疫情大流行」，由於病毒入侵，美國大部分人都在那一周面臨封鎖令，體育賽事、企業活動等都宣告暫停。

博物館醫學和科學策展人黛安‧溫特(Diane Wendt)表示，「我們最大的任務就是記錄這段非常時期，而且打從一開始我們就特別關注疫苗的開發。」

該館發言人瑪琳達‧馬查多(Melinda Machado)則表示，「策展人對疫苗接種過程和包裝特別感興趣。疫苗不只是注射在你的手臂上，它有很多故事可說。」

全美第一位新冠疫苗接種者是諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)加護病房(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)，她在去年12月14日接種輝瑞(Pfizer )疫苗。

史密森尼國家歷史博物館與其他史密森尼相關設施於去年3月13日關閉，同年9月曾有限重開，但因疫情回升，感恩節前再次關門。

館方最新取得的新冠疫情史料將加入其大量醫學收藏之列；相關館藏包括1955年開發的第一批小兒麻痺疫苗、當時的專用注射器和疫苗接種卡等。美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)上周也將他個人收藏的COVID-19病毒藍色和粉紅色塑膠模型，捐給該館。

館方表示，目前不確定下半年博物館重新開放時會不會立即展出新冠病毒相關收藏，但明年首度舉辦的醫學史展確定會包含新冠疫情收藏。

疫苗 疫情 博物館

上一則

亂吠、攻擊工作人員 拜登愛犬送回德拉瓦

下一則

哈佛、MIT研究：男性、年長、抽菸 染疫風險高

延伸閱讀

不合規插隊接種疫苗問題嚴重 洛縣一城市取消預定接種

不合規插隊接種疫苗問題嚴重 洛縣一城市取消預定接種
德藥廠BioNTech攜手輝瑞 明年可能生產30億劑疫苗

德藥廠BioNTech攜手輝瑞 明年可能生產30億劑疫苗
中國科興疫苗全球接種4400萬劑 56人死亡

中國科興疫苗全球接種4400萬劑 56人死亡
刺胳針：印度本土研製疫苗Covaxin安全有效

刺胳針：印度本土研製疫苗Covaxin安全有效

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視