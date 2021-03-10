美國首劑新冠疫苗接種藥瓶 留存史密森尼國家博物館

史密森尼國家歷史博物館買下美國接種第一劑新冠疫苗的各種相關物件，替全球新冠疫情和「人類在此非常時期經歷」留下歷史紀錄。圖為展策人溫特查看用來運送輝瑞疫苗的特製容器。(美聯社)

為了替全球新冠疫情 和「人類在此非常時期經歷」留下歷史紀錄，史密森尼國家歷史博物館 買下了美國接種第一劑新冠疫苗 各種相關物件，其中包括盛裝第一劑疫苗的小藥瓶、專用運輸設備、醫用擦拭劑和第一位接種疫苗的紐約護士身分證吊牌等。

史密森尼國家歷史博物館(Smithsonian's National Museum of American History)9日趕在疫情一周年前，宣布收購成果；館長安西亞‧哈蒂格(Anthea M. Hartig)說，「我們要的是能夠說出完整故事的東西，從拭劑到運送疫苗的冷凍箱等所有物品。」

去年3月11日，世界衛生組織(WTO)宣布「全球疫情大流行」，由於病毒入侵，美國大部分人都在那一周面臨封鎖令，體育賽事、企業活動等都宣告暫停。

博物館醫學和科學策展人黛安‧溫特(Diane Wendt)表示，「我們最大的任務就是記錄這段非常時期，而且打從一開始我們就特別關注疫苗的開發。」

該館發言人瑪琳達‧馬查多(Melinda Machado)則表示，「策展人對疫苗接種過程和包裝特別感興趣。疫苗不只是注射在你的手臂上，它有很多故事可說。」

全美第一位新冠疫苗接種者是諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)加護病房(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)，她在去年12月14日接種輝瑞(Pfizer )疫苗。

史密森尼國家歷史博物館與其他史密森尼相關設施於去年3月13日關閉，同年9月曾有限重開，但因疫情回升，感恩節前再次關門。

館方最新取得的新冠疫情史料將加入其大量醫學收藏之列；相關館藏包括1955年開發的第一批小兒麻痺疫苗、當時的專用注射器和疫苗接種卡等。美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)上周也將他個人收藏的COVID-19病毒藍色和粉紅色塑膠模型，捐給該館。

館方表示，目前不確定下半年博物館重新開放時會不會立即展出新冠病毒相關收藏，但明年首度舉辦的醫學史展確定會包含新冠疫情收藏。