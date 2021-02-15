養老院設擁抱帳篷 老人終能接觸家屬 緩解思念之苦

格雷格．麥克唐納(左)日前在養老院隔著「擁抱帳篷」探視84歲的母親，兩人已近十個月未接觸。(美聯社)

科羅拉多州丹佛市一家養老院 設置「擁抱帳篷」，讓院內長者及家屬能暫時回到疫情 爆發前的生活。

75歲的琳達．哈特曼(Lynda Hartman)已至少八個月無法與失智 的丈夫連恩(Len)接觸，77歲的連恩去年一直住在丹佛郊區一間提供輔助看護的養老院，幸好有「擁抱帳篷」，哈特曼終於能稍稍緩解思念，儘管她必須穿戴塑膠袖子，並且隔著塑膠布幕與丈夫見面。

哈特曼在短暫探訪後說：「我真的很需要擁抱帳篷，我真的很需要它，這對我來說意義重大，已經過了好久好久。」她因為椎骨斷裂無法獨自照顧丈夫，能再度擁抱對他們來說很重要。

75歲的琳達．哈特曼(左)日前在養老院隔著「擁抱帳篷」探視罹患失智症的77歲丈夫；兩人已至少八個月未見面。(美聯社)

自疫情爆發後，許多地方都設置類似擁抱帳篷的設備，包括巴西及英國皆可看到人們隔著塑膠布幕擁抱彼此。

連恩居住的養老院和非營利機構「TRU社區照護」(TRU Community Care)合作，一同設置擁抱帳篷。養老院發言人赫斯黛塔(Anna Hostetter)說：「我們在規劃和建造擁抱帳篷時，我看到照片，我不確定這些塑膠布料和所有東西是否能讓你真的與人接觸，但一些照片讓我想哭，這對我們的家庭來說真的很特別。」

另一例是麥克唐納(Gregg MacDonald)自從去年4月就未能與84歲的母親接觸，能確實握住年邁母親的手對他來說很溫暖，他的母親喜歡問起孫子孫女的近況。麥克唐納說：「時間是珍貴的商品，所以當我們都在等待回到正常生活時，在此期間，大家都盡自己所能。」他非常感謝養老院所付出的努力。

「TRU社區照護」的專員梅爾(Amanda Meier)表示，自去年11月以來，她已在科州設置四個擁抱帳篷，而她接到的回饋都很正面。梅爾說：「當他們終於能夠有實際接觸時，你可以從他們的肢體語言和表情看到某種解脫，這的確是人類的基本需求。」