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疫情下怕去醫院 絕症者盼家人相伴 許多在家離世

編譯林梅婕／綜合14日電
密蘇里州春田市殯葬業者西蒙斯(左)，自去年新冠肺炎疫情爆發以來，就不斷地協助在自家離世者處理後事。(美聯社)
密蘇里州春田市殯葬業者西蒙斯(左)，自去年新冠肺炎疫情爆發以來，就不斷地協助在自家離世者處理後事。(美聯社)

醫院常是人們面對生離死別的最後一站，但疫情的衝擊使得醫療系統不堪負荷，許多染疫的患者進到醫院就再也沒能出來，家人連見最後一面的機會都沒有，已走在人生最後一段路上的絕症患者們眼看這樣的情勢，都寧願待在家中，只希望在離世的前一刻仍有家人相伴。

國家安寧療護與緩和照護組織‭ (‬NHPCO‭)調查顯示，居家照護患者的需求不斷成長，漲幅百分比多達兩位數；馬里蘭州的臨終關懷照護中心Carroll Hospice也發生在同樣的現象，居家照護的比率上升30%至40%。

NHPCO政策執行部副總裁茱蒂‧波森(Judi Lund Person)說：「疫情期間我們很明顯的發現，病人們都希望留在家中，他們不想去醫院或療養院。」

密蘇里州春田市(Springfield)殯葬業者西蒙斯(Brian Simmons)，自去年疫情爆發以來就不斷地協助在自家過世的人處理後事；由於過去這一年染疫死亡的人數俱增，眾多患者及家屬們卻只能隔著玻璃或視訊電話道別，絕症患者更心生恐懼，決定要在自家走完最後一哩路。

西蒙斯感同身受。日前他49歲的女兒不幸染疫，在聖誕節前於春田市醫院病逝，談到自己與女兒訣別的那一刻，他說道：「我的女兒進了醫院後，我們只見到她一次，那天我們隔著玻璃看著她被戴上呼吸器，從此之後就再也沒見到她，直到她走。這種分離心如刀割，是好幾倍的痛。」

疫情來襲前，大多罹患心臟病、癌症、失智症和其他絕症的患者都會住進臨終關懷照護中心，並由專業的護理人員照顧；但疫情後醫院及療養中心都無法隨意探視，加上遺體物流作業延宕，要求留在家中走完人生最後一程的患者也愈來愈多，家庭照護的需求也跟著提升。

「全國醫療保健和臨終關懷夥伴關係」(National Partnership for Healthcare and Hospice Innovation)總裁凱絡‧費雪(Carole Fisher)形容：「疫情使一切加速發展，所有的事情都發生得太快，也讓許多人在面對死亡時措手不及。」

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