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拜登政府首場疫情簡報會 白宮：4周內 可能還有9萬人死於新冠

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登政府27日舉辦首場「對美國說實話」的新冠疫情線上簡報會，首席醫療顧問佛奇、聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基等抗疫小組成員作簡報。(美聯社)
拜登政府27日舉辦首場「對美國說實話」的新冠疫情線上簡報會，首席醫療顧問佛奇、聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基等抗疫小組成員作簡報。(美聯社)

拜登政府27日舉辦首場「對美國說實話」的新冠疫情線上簡報會，警告未來四周美國可能還有9萬人死於新冠病毒；首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)、聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)等抗疫小組成員在會上介紹疫苗最新進展與抗疫規畫，重申白宮尊重並聽取科學意見，科學家發言不受政治影響。

前任川普政府因總統與衛生專家發出的信息長期不一致而飽受爭議，拜登政府為重拾公眾對聯邦政府的抗疫信心，並動員公眾遵守防疫指導，從27日起每周舉辦三次疫情簡報會公布新冠疫苗、治療等方面進展，承諾無論消息好壞，都將如實向公眾匯報。

為期一小時的簡報會也與拜登承諾要對疫情實話實說的風格一致，專家們表示聯邦政府正調動各方資源推進疫苗接種，但也面臨及時供應與分配的挑戰，呼籲國會盡快通過「美國救援法案」(American Rescue Act)，以便有充分資源和資金展開工作。

瓦倫斯基提到CDC對美國疫情的最新預測，2月20日前，死於新冠的人數可能達47萬9000人至51萬4000人。

抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，讓美國所有16歲以上者接種約需要5億劑新冠疫苗，目前聯邦政府已無疫苗庫存，即使加班加點趕工，也需要數月時間才能讓每個人都接種。

他說，拜登政府正嘗試更多方式加速疫苗生產，目前聯邦政府基本做到實時給各州供應疫苗，即下單就發貨，爭取每周至少發放1000萬劑疫苗到各州，並在3月底前發放2億劑疫苗。

佛奇表示，許多人對於在南非傳播的一種新冠變種病毒感到擔憂，但科學家在仍有很大空間做調整，保持疫苗與治療方案對變種病毒的效果。

聯邦衛生部將授權更多專業人士協助疫苗施打，例如授權已退休的護士、醫生施打疫苗，或讓持有某個州執照的專業人士在其他州也能施打疫苗；聯邦政府本月還將與100個社區疫苗中心合作，直接給藥店、流動診所提供疫苗。

根據約翰霍普金斯大學匯總的最新疫情數字，美國27日累積確診2556萬5874例，死亡42萬8015人。

疫苗 美國 疫情

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