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美國疫情死亡又遽升 突破40萬關卡

編譯陳韻涵╱綜合19日電
美國因新冠肺炎死亡的人數19日突破40萬人關口，寫下疫情在美出現至今將滿一年的的新高。圖為加州一所醫院人員在新冠病患遺體仍留在病床上的屍袋裡，就開始消毒病房。(美聯社)
美國因新冠肺炎死亡的人數19日突破40萬人關口，寫下疫情在美出現至今將滿一年的的新高。圖為加州一所醫院人員在新冠病患遺體仍留在病床上的屍袋裡，就開始消毒病房。(美聯社)

美國證實第一起新冠肺炎即將滿周年之際，國內因罹患此病喪生的人數19日突破40萬人，近幾個月的死亡速率加快，上周有2萬3000人死於新冠病毒，連續三周創新高，所幸過去七天的新增感染與住院人數減少。

西雅圖北部2020年1月21日出現美國第一例新冠肺炎病例，死亡人數在9月中突破20萬關卡，12月15日達30萬，僅一個多月就又增加超過10萬人；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至19日，美國至少2422萬7835人確診、已知40萬1288人死亡。

路透統計，17日截止當周，美國新增逾150萬例確診，較前一周減少12%，只有八州的新增確診數增加。

新增病例和住院人數18日下降，華爾街日報(WSJ)分析約翰霍普金斯大學數據顯示，美國新增病例14萬1999例，較前一周減少21萬3304例。

路透分析新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，本周新冠住院病患較前一周減少2%，來到12萬8000人，為去年10月以來首次下降；19日再創12萬3820人新低。

每周伊始，通報確診的人數通常會下降，因為周末較少人接受檢測；此外，18日追念民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的紀念日活動也影響了確診通報的進度。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，通報接種疫苗的人數增加，截至15日已有超過1220萬人接種第一劑疫苗。

紐約時報(NYT)指出，美國疫情在川普政府的處理下註定悲慘，川普任期最後幾天，新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)疫苗計畫才開始出現少許成果。

然而，緬因州日前發現新冠疫苗不當存放高於所要求溫度的事件，報廢4400劑疫苗。

另據民調顯示，超過25%的紐約人不想接種新冠疫苗。

即將上任CDC主任的瓦倫斯基(Rochelle Walensky)矢言，聯邦將協助各州政府搞定新冠疫苗接種計畫。

新總統拜登15日表示，他將強調聯邦策略，讓病毒獲得控制，包括呼籲每個人在100天內戴口罩，並擴大疫苗配送計畫。

疫苗 美國 紐約時報

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新冠病毒突變快 接種愈慢愈難防

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