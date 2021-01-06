蓄意毀新冠疫苗 威州藥劑師：怕人類DNA突變

威斯康辛州藥劑師布蘭登柏格因破壞新冠肺炎疫苗而遭到逮捕，在法院上他承認是陰謀論者，認為疫苗會使人類的基因突變，因此才進行破壞。(美聯社)

威斯康辛州 一名藥劑師因破壞新冠肺炎疫苗 而遭到逮捕，而在法院上，他表示認為疫苗會使人類的基因突變，因此才進行破壞。

藥劑師布蘭登柏格(Steven Brandenburg)上周破壞57瓶足夠讓500人接種的莫德納(Moderna)疫苗，目前仍等待大陪審團起訴。郡檢察官傑羅(Adam Gerol)在虛擬聽證會上說道：「布蘭登柏格相信疫苗不安全。」探員在偵訊紀錄中寫道，布蘭登柏格承認自己為陰謀論者。

此外布蘭登柏格因與同樣在奧羅拉健康照護醫療集團(Aurora Health Care Medical Group)工作的妻子離婚，情緒不穩定，甚至兩度持槍至公司。

新冠疫苗推出時就有不少不實傳言，包括疫苗的原料到可能的副作用皆有謠傳，其中一項便是疫苗可能改變人類的DNA。

奧羅拉健康照護醫療集團總裁巴爾(Jeff Bahr)表示，布蘭登柏格承認他於上月24至25日晚間蓄意將格拉夫頓(Grafton)醫學中心的疫苗瓶自冰箱取出後再放回；25日晚間再度取出，26日才放回，使疫苗失去效力。

上月26日一位藥房技術員在冰箱外發現疫苗瓶；布蘭登柏格一開始聲稱他為了拿其他東西，才將疫苗取出冰箱但忘記放回。莫德納疫苗能離開冷藏達12小時，因此醫護人員在丟棄其他疫苗前，注射了57人。而警方表示，丟棄的疫苗總值在8000至1萬1000元間。

巴爾表示民眾在上月26日接種的皆為無效疫苗，但傑羅在聽證會表示，在正式起訴前，莫德納將測試疫苗是否無效；也必須確認布蘭登柏格確實蓄意破壞疫苗。