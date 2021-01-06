我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

蓄意毀新冠疫苗 威州藥劑師：怕人類DNA突變

編譯林育正╱綜合5日電
威斯康辛州藥劑師布蘭登柏格因破壞新冠肺炎疫苗而遭到逮捕，在法院上他承認是陰謀論者，認為疫苗會使人類的基因突變，因此才進行破壞。(美聯社)
威斯康辛州藥劑師布蘭登柏格因破壞新冠肺炎疫苗而遭到逮捕，在法院上他承認是陰謀論者，認為疫苗會使人類的基因突變，因此才進行破壞。(美聯社)

威斯康辛州一名藥劑師因破壞新冠肺炎疫苗而遭到逮捕，而在法院上，他表示認為疫苗會使人類的基因突變，因此才進行破壞。

藥劑師布蘭登柏格(Steven Brandenburg)上周破壞57瓶足夠讓500人接種的莫德納(Moderna)疫苗，目前仍等待大陪審團起訴。郡檢察官傑羅(Adam Gerol)在虛擬聽證會上說道：「布蘭登柏格相信疫苗不安全。」探員在偵訊紀錄中寫道，布蘭登柏格承認自己為陰謀論者。

此外布蘭登柏格因與同樣在奧羅拉健康照護醫療集團(Aurora Health Care Medical Group)工作的妻子離婚，情緒不穩定，甚至兩度持槍至公司。

新冠疫苗推出時就有不少不實傳言，包括疫苗的原料到可能的副作用皆有謠傳，其中一項便是疫苗可能改變人類的DNA。

奧羅拉健康照護醫療集團總裁巴爾(Jeff Bahr)表示，布蘭登柏格承認他於上月24至25日晚間蓄意將格拉夫頓(Grafton)醫學中心的疫苗瓶自冰箱取出後再放回；25日晚間再度取出，26日才放回，使疫苗失去效力。

上月26日一位藥房技術員在冰箱外發現疫苗瓶；布蘭登柏格一開始聲稱他為了拿其他東西，才將疫苗取出冰箱但忘記放回。莫德納疫苗能離開冷藏達12小時，因此醫護人員在丟棄其他疫苗前，注射了57人。而警方表示，丟棄的疫苗總值在8000至1萬1000元間。

巴爾表示民眾在上月26日接種的皆為無效疫苗，但傑羅在聽證會表示，在正式起訴前，莫德納將測試疫苗是否無效；也必須確認布蘭登柏格確實蓄意破壞疫苗。

疫苗 新冠肺炎 威斯康辛州

上一則

若1‧15還沒收到600元紓困金 報稅時可申報抵稅

下一則

聯邦環保署新規 恐曝光研究團隊 遭批公衛意識倒退

延伸閱讀

不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種

不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種
哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州

哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州
太慢了！目前疫苗配送速度 芝城需花1.5年才能完成接種

太慢了！目前疫苗配送速度 芝城需花1.5年才能完成接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種

熱門新聞

布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
路易斯安納州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛29日染疫病逝。(美聯社)

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

2020-12-29 22:42
第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

2021-01-02 23:34
華盛頓州亞基馬郡(Yakima County)衛生廳指出，量販店好市多(Costco)位於當地的一家分店爆發新冠疫情，已有145名員工確診感染新冠病毒。圖為加州南灣桑尼維爾Costco。（記者江碩涵／攝影）

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

2020-12-30 13:04
波洛西連任眾院議長。(美聯社)

波洛西驚險連任國會眾院議長

2021-01-03 17:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說