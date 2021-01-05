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美就業市場「疫」外改變 餐飲業迎寒冬 倉儲送貨工作增

編譯陳韻涵／綜合4日電
受新冠肺炎疫情影響，美國就業市場出現勞力重新排序，零售商店、餐廳和酒吧的工作機會減少。圖為聖地牙哥餐廳服務生給顧客上菜。(美聯社)
受新冠肺炎疫情影響，美國就業市場出現勞力重新排序，零售商店、餐廳和酒吧的工作機會減少。圖為聖地牙哥餐廳服務生給顧客上菜。(美聯社)

受新冠肺炎疫情影響和避疫限制，美國就業市場隨著經濟逐漸復甦而出現勞力重新排序的情況；隨著電子商務蓬勃發展，零售商店、餐廳和酒吧的工作機會減少，服務線上消費者的倉儲和運輸業工作則明顯增長。

新冠疫情從去年2月開始後，經歷疫情高峰和確診率回升，各行各業勞動市場都出現改變。2月以來，貨運和快遞工作量逐月增加，截至11月的成長率超過20%；與2月相比，各行業總就業人數下降6.5%。

倉儲業工作早期崩盤，但之後迅速成長；航空業就業率自春季受疫情影響干預旅遊以來便一蹶不振，雖然夏季略為成長 ，但10月又因聯邦補助到期而再次探底。

疫情及避疫限制改變了人們的工作方式和地點，春季相對穩定的勞力市場出現變化。

酒吧與餐廳的就業率，遠低於專業與技術服務、公立學校和地方政府的勞動力。

避疫限制旅遊和人際消遣，讓遊憩和飯店業受創最嚴重，零售業則有好有壞，廚具衛浴相關工作增加，服飾業則先跌後回升，因為居家避疫讓人們較少穿正式上班服裝。

外送業在疫情前就有所成長，疫情惡化後更蓬勃發展。

勞工部數據顯示，餐廳及酒吧業失業率為所有行業之最，解封重啟有助拉抬餐飲業景氣，但疫情激增可能再次封鎖，餐飲業恐再面臨寒冬。

藝術及運動的就業率在疫情之初停滯，近半數工作蒸發，但目前各地已有好轉跡象。

通常需要高等教育文憑的專業及技術性工作出現小幅跌勢，因為許多員工都改為遠端上班。

行政與後勤員工，包括秘書、警衛和工友等，出現大幅遣散潮，且在整體就業率中難以復甦。

旅遊業緩步復甦，疫情之初，旅宿相關工作減少100萬個，目前已有37萬5000人復職；仰賴觀光的夏威夷及內華達等州，受創最嚴重。

紐約市地區，包括紐約、新澤西和康乃狄克州為疫情之初受創最嚴重的地方，這些州失業率也攀升；內布拉斯加州、南達科他州和愛阿華州等地，未如沿海州實施嚴格避疫，失業率全美最低。

疫情 就業 紐約市

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