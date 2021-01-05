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疫情帶動遠端工作 郊區成美國人移居新寵

編譯林梅婕／綜合4日電
疫情之下各大城市接二連三的封鎖、工作機會逐漸消失，人人之間必須保持安全距離，使許多人逃離城市前往人煙稀少的郊區。圖為搬家工人在紐約街頭忙碌。(Getty Images)
疫情之下各大城市接二連三的封鎖、工作機會逐漸消失，人人之間必須保持安全距離，使許多人逃離城市前往人煙稀少的郊區。圖為搬家工人在紐約街頭忙碌。(Getty Images)

全美壟罩在疫情之下已近一年之久，各大城市接二連三的封鎖、工作機會逐漸消失，人人之間必須保持安全距離的情況下，已讓許多人失去留在城市的動力，甚至紛紛逃離、前往人煙稀少的郊區。

據房產經紀公司Redfin最新調查，2020年10月至11月期間，最受歡迎遷徙地區為加州首府沙加緬度(Sacramento)、拉斯維加斯、鳳凰城、德州奧斯汀(Austin)和亞特蘭大，其中奧斯汀今年移入人口更是去年兩倍。

Redfin首席經濟學者費爾韋瑟(Daryl Fairweather)認為，人們遷徙主因是對空間需求的提升，進而促使較奢華、郊區或甚至鄉村地區的房市熱度逐漸上升：「這正所謂K型復甦，有錢人過得好，而且他們更有能力進行遠端工作。」

大多買家的目標除了鎖定合理房價，庭院空間、家中工作室、孩子的遠端學習空間、附近有無健身房或可否打造專屬的運動空間，都成為搬遷考量因素。

此外，部分南部和西南部州對防疫限制的規定較為寬鬆，也成為吸引民眾遷徙誘因；科羅拉多州一名23歲酒保兼健身防員工珍娜‧鮑威爾(Jehna Powell)，最近決定搬到佛羅里達州潘沙科拉(Pensacola)，她說：「我再也沒辦法住在科羅拉多，那裡的州長並沒有替人民和小企業著想。」

儘管疫情使人受困，卻也激發新的工作機會，遠端技術也開啟不同的工作模式，讓人更有欲望嘗試到不同地方生活，不需要被工作束縛在原地，更不用因此存錢置產。

紐約市一名專為科技公司提供公關服務的業者艾碧蓋爾‧傑夫(Abigail Jaffe)，在室友搬回老家後也面臨兩難；在無法確定疫情下能不能順利找到新室友的情況下，傑夫決心搬到奧斯汀：「我一直都想搬到這裡，但每次想到就會考慮，真的有必要為此辭職嗎。」

疫情 健身 紐約市

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