疫情惡化 囚犯移監 專家憂心病毒擴散

全美許多地方和州立監獄遭受新冠肺炎疫情重創，而被迫關閉。圖為紐約州克林頓監獄。(美聯社)

全美許多地方和州立監獄 遭受新冠肺炎疫情 重創，部分疫情嚴重的監獄只能被迫關閉，將受刑人移送至其他監獄。

從西岸的加州到中西部的密蘇里州，以及東岸的賓州，都有獄警感染新冠肺炎倒下無法工作；將監獄設施關閉與移送犯人，是唯一確保社區和犯人健康和安全的措施。

不過專家表示後果非常顯而易見，其餘監獄將更加擁擠，染疫狀況將更加嚴重，犯人在移送的過程中，將把病毒傳染給監獄內部和外部的人。

北卡 羅來納大學醫學院教授羅倫‧魯賓斯坦(Lauren Brinkley-Rubinstein)就說：「大量移送非常危險。過去早有證據顯示，過度擁擠的監獄將造成更嚴重的感染和疫情爆發。」

根據「紐約時報」統計，目前全國已有48萬名在監獄和拘留所的獄警和嫌犯染疫，至少有2100人死亡。

疫情初期，部分州決定釋放部分犯人減少監獄人數，但此舉飽受政治人物和大眾批評。但最近犯人逐漸增加，監獄人數逐漸回升到疫情前的規模。染疫導致的人手短缺，加上原本就不足的醫療資源，讓獄方再次陷入難題。

威斯康辛州沃邦(Waupun)的監獄有三分之一的獄警倒下，仍不顧移監可能爆發的大規模感染，仍轉移220名犯人。

在紐約州克林顿郡(Clinton county)丹尼莫拉鎮(Dannemora)的克林頓監獄，也因為許多囚犯和獄警染疫，而停止開放探監。而在部分地區，有關當局為避免疫情擴散並不允許監獄關閉。俄亥俄州與新罕布夏州，更徵召國民兵暫時補足監獄短缺的人力。

而專家表示，問題的根源就在於監獄囚犯密度過高，特別是鄉村地區。此外在部分州監獄人員時薪甚至少於12.5元，快比速食店員工還少；更缺乏相關防護措施，因此人力原本就不充足。

北卡州截至12月31日，監獄系統已有超過8000人確診和36人死亡，州政府要求每兩周為監獄工作人員進行檢測；犯人也須經過檢測才能移監。

代表監獄工作人員的北卡州勞工協會(North Carolina State Employees Association)主任雅迪斯‧瓦金斯(Ardis Watkins)說，關閉監獄和移送犯人宛如「火上加油」。

她說：「員工們都嚇壞了，他們知道出門上班後，那天回不回得了家都是問題。這份工作的本質就是什麼事情都有可能發生。」