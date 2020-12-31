疫情升溫 紐約等大城市槍擊、殺人案增

新冠肺炎疫情升溫，各大城市的槍擊與殺人案件，今年也跟著增加。圖為芝加哥警方在一處槍案現場調查。(美聯社)

新冠肺炎疫情 惡化，而在紐約市 和底特律等各大城市的槍擊 與殺人案件，今年也跟著增加。

不僅在底特律、芝加哥、紐約市和費城等大城市，就連小一點的密西根州大湍市(Grand Rapids)和威斯康辛州的密爾瓦基等，都出現槍殺案攀升的趨勢。

相關當局表示沒有單一原因，但新冠疫情造成的社會與經濟動盪，大眾在佛洛伊德(George Floyd)之死後對警方的不信任，以及失業率的攀升等等皆是可能原因。槍擊與殺人案件的增加不論城市規模大小，以及首長為民主黨或共和黨。

兩年前底特律一年261件殺人案已創下10年新低，槍擊案近年平均為786件；但2020年邁向尾聲，殺人案已突破200件，非致命的槍擊案則上生多達50%，截至12月中旬已超過1124件。

在底特律長大，住在附近貝勒維爾市(Belleville)的民眾艾弗里就隨時帶槍自保，他說：「如果看到甚麼可疑的情況，我就會趕快離開。」

底特律警長克雷格(James Craig)說：「我認為疫情對全國民眾造成情緒上的衝擊，沒能妥善處理爭端等，就立即使用非法攜帶的武器。」

截至12月中旬，底特律警方也已沒收約7000把槍，其中超過5500枝為非法攜帶，去年同期約為2797件。

其實在疫情初期剛宣布居家避疫時，部分地區的犯罪率呈現下降趨勢。不過伊利諾州庫克郡檢察長福克斯(Kim Foxx)表示，經濟活動停擺，要求民眾待在家，「製造出一個更容易使人情緒爆發的環境」。與去年相比，芝加哥因家暴造成的殺人案件，比去年多了超過60%。

川普總統將激增的犯罪，歸咎於全國各地的反警察示威；不過其實大多示威活動進行過程和平。他也將犯罪甩鍋給民主黨首長的城市，但其實在共和黨執政的城市，也出現相同趨勢。今年已有許多聯邦探員和資源投入至底特律等城市，協助地方當局處理犯罪案件。

密州大湍市警局發言人亞當斯(Dan Adams)就說：「是因為疫情，還是政治對立？今年跟過往完全不同，我不認為能將矛頭指向單一因素。」