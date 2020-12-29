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全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

聖誕節過後 上周日128萬人搭機 3月以來新高

編譯周芳苑／綜合28日電
全美27日各機場約有128萬人次接受安檢，創3月中旬新冠疫情禁止旅行以來的最高紀錄。(美聯社)
全美27日各機場約有128萬人次接受安檢，創3月中旬新冠疫情禁止旅行以來的最高紀錄。(美聯社)

根據聯邦運輸安全局(TSA)報告，全美上周日各機場約有128萬人次接受安檢，創3月中旬新冠肺炎疫情禁止旅行以來的最高紀錄，人們蜂湧搭機的盛況與感恩節期間類似。

不過，路透報導，今年年底假期搭機人數仍比去年少了約50%；過去十天當中，上星期日是全美機場旅客數量連續第六天超過100萬人，主要集中在2020年聖誕節前後。

聯邦疾病防治中心(CDC)公共衛生官員多次公開警告，盡可能減少假期旅行，而待在家裡是在新冠病毒繼續傳播之際的最安全的防疫措施。

當局的數據表明，全美染疫新案例的兩周平均值下降12%，儘管統計數字趨緩，醫護人員和專家們預測，假期後確診案例將會增加。

麻州達特茅斯大學(University of Massachusetts Dartmouth)生物學副教授布羅米奇(Erin Bromage)說，已出現好幾次在節日假期之後出現確診案例增加的情況，之前有感恩節、勞工節和萬聖節，每次節日便有許多人聚集歡度佳節，讓新冠病毒更容易在人群聚集時傳播，最近剛剛過的聖誕節預期也將出現類似情況。

最近批准的新冠病毐疫苗目前陸續在全美施打，已有將近200萬人接種。

聖誕節 機場 聯邦疾病防治中心

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