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加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

好消息！明年出遊有望 但你有疫苗護照嗎？

記者顏伶如／綜合報導
圖為名稱為「共同通行證」( CommonPass)的手機應用程式。(圖截自CommonPass網頁)
圖為名稱為「共同通行證」( CommonPass)的手機應用程式。(圖截自CommonPass網頁)

新冠病毒疫苗在美國及多個國家陸續推出，不少民眾對於終於有希望出外旅行充滿期待。不過，明年將有出遊計畫的民眾，除了施打疫苗之外，可能要需要備妥「疫苗護照」(vaccine passport)。

日內瓦非營利組織「公共資源專案」(The Commons Project)與世界經濟論壇(World Economic Forum)聯手推出的「共同信託網路」(Common Trust Network)計畫，目前已獲得多家航空公司加入合作，包括國泰航空(Cathay Pacific)、捷藍(JetBlue)、漢莎航空(Lufthansa)、瑞士航空(Swiss airlines)、聯合航空(United airlines)及維珍航空(Virgin Atlantic等，分布全美各地的數百家醫療系統也已加入。

名稱為「共同通行證」( CommonPass)的手機應用程式，讓使用者上傳病毒檢測結果等醫療紀錄，以及由醫院或醫師開立的疫苗接種證明。出外旅行途中，這款應用程式將在出關、入關等重要檢查地點，顯示遊客是否染疫、是否施打疫苗的健康紀錄。

「公共資源專案」行銷長兼公關長克雷普頓(Thomas Crampton)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，遊客不管是出關或入關，都可透過「共同通行證」接受查驗，畢竟不能每一次經過國界就施打疫苗。

他分析，把包括疫苗接種證明在內的各種與疫情相關的證件，轉換成攜帶方便、簡單明瞭的電子通行證，是非常有必要的。

大型科技公司也已紛紛加入研發行列，IBM便推出名稱為「數位健康通行證」(Digital Health Pass)的手機應用程式，讓公司行號可以自行設定舉辦活動時要為參加者訂定哪些防疫標準，包括體溫測量、病毒檢測及疫苗施打紀錄等，參加者則把相關證明以「數位皮夾」(mobile wallet)的方式隨身攜帶。

非營利組織Linux基金會(Linux Foundation)則與由全球五大洲醫療代表組成的「新冠病毒檢驗證明倡議」( Covid-19 Credentials Initiative)合作，正在研發全球通用的疫苗施打證明手機應用程式。

基於「疫苗護照」概念所推出的服務，資安維護、隱私保障都要讓消費者感到放心，才能有效推廣。

IBM與Linux基金會均強調，使用者隱私保護是核心考量。IBM指出，程式功能允許使用者掌握個人健康訊息將如何使用，可以決定分享給政府機關的個人資訊詳細程度。

疫苗 手機 IBM

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