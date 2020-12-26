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路州共和黨籍國會眾議員當選人 確診不到1周進ICU

記者張聲肇／綜合報導
路易斯安納州共和黨國會眾議員當選人雷特洛確診不到一周，就在聖誕節前住進加護病房接受治療。(美聯社)
路易斯安納州共和黨國會眾議員當選人雷特洛確診不到一周，就在聖誕節前住進加護病房接受治療。(美聯社)

路易斯安納州共和黨國會眾議員當選人雷特洛(Luke Letlow)18日確診感染新冠病毒不到一周，23日就被送進加護病房（ICU），經院方「川普級」治療，目前情況穩定。

41歲的雷特洛18日推文公布自己確診的消息，此後不斷詢問有誰可以捐血漿幫忙治療；23日，他的助理在他情況惡化後，透過他的推特帳戶，說他已住進加護病房。

他的助理鮑麒(Andrew Bautsch)說，雷特洛已從蒙羅市聖法蘭西斯醫學中心，22日深夜轉診到歐西納州立大學健康醫學中心，繼續接受新冠肺炎的治療。

鮑麒說，雷特洛全家感謝聖法蘭西斯醫院治療團隊的細心照顧。鮑麒沒說明雷特洛目前情況。

路大附屬醫院院長嘉禮(G.E. Ghali)說，雷特洛服用瑞德西韋(Remdesivir)和類固醇之後，在加護病房情況穩定。川普總統10月初染疫後，也是經過這兩種藥的治療，很快就出院。

競選期間，雷特洛參加多場造勢大會，群眾都沒戴口罩，但從鏡頭看來，都有保持六呎社交距離；雷特洛本人有時候戴口罩，有時候則沒有戴。

他18日確診後推文說，「感謝大家的祝福與祈禱。我現在在家休息，遵從疾病防治中心的健康指南、隔離規定、以及醫師囑咐。」

已婚的雷特洛育有兩的孩子，目前不清楚他的家人是否也感染；也無法確定他住院時是否使用呼吸器；他的助理也沒有說明雷特洛是否本來就有其他毛病，以致較常人更容易感染新冠病毒，引發相關症狀。

他原是眾議員亞伯拉罕(Ralph Abraham)的幕僚長。

眾議員 川普 路易斯安納州

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