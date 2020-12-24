兒童染疫 恐引爆罕見免疫併發症

12歲的庫珀10月下旬感染新冠肺炎，輕度發作幾天後，原以為已康復，不料幾周後突然病倒，至今未復元，大部分時間都在沙發上休息。(美聯社)

多系統炎症反應綜合症(multi-system inflammatory syndrome)是兒童罹患新冠肺炎後，引爆極端免疫反應的罕見併發症 ；疾病防治中心 (CDC)數據顯示，截至12月4日，全國共有1288名兒童被診斷罹患此綜合症，其中23人死亡。致力研究多系統炎症反應綜合症的猶他州兒科心臟病專家張冬銀(Dongngan Truong，音譯)表示：「此罕見併發症讓兒童COVID19病情很快變嚴重，它對兒童身體、心臟和其他器官功能的長期影響為何，情況不明，必須認真以對。」

疾病防治中心(CDC)8月報告發現，罹患此併發症的兒童狀況嚴重，包括心臟發炎和腎臟受損；近三分之二的病童住進加護病房，平均停留時間五天。西班牙裔和非裔兒童比例占四分之三。此症根源似為免疫系統功能障礙，兒童染疫時，免疫系統失速釋放出可損害器官的化學物質。症狀包括發燒、腹部或頸部疼痛，嘔吐、腹瀉、出疹、眼睛有血絲和疲勞。

張冬銀表示，情況一開始可能很難識別，有些孩子只有輕微COVID-19症狀，等到綜合症狀出現時，家長才知孩子染疫。目前不清楚為何有些兒童得到這種綜合症，有些卻沒有。因此唯一防範方法就是戴口罩和保持安全距離。

現年12歲、家住愛達荷州 的庫珀，是猶他州鹽湖城主要兒童醫院(Primary Children’s Hospital )約40名接受多系統炎症反應綜合症治療的兒童之一。庫珀在10月下旬感染新冠肺炎，輕度發作幾天後，原以為已康復，不料幾周後突然病倒，高燒不退多日，家人將庫珀送醫，最後轉至距離數小時的主要兒童醫院。他的父親伍思里奇(Kale Wuthrich)表示：「兒子險些沒有撐過去，我只能在房間角落禱告。」

伍思里奇說：「它鑽進庫珀的每個器官和關節裡。他的腳腫到像我的腳那麼大，眼睛血紅，腦袋昏沉，情況很可怕。庫珀以前從不叫苦，但這回卻不斷告訴我他有多痛。」庫珀住院幾天後已回到家中。但他大部分都在沙發上休息，即使短暫步行也會讓他流鼻血，目前仍在接受每天兩次的藥物注射治療。

對庫珀父母來說，兒子的病加深自己戴口罩並敦促他人戴口罩的決心，但愛達荷州民對戴口罩等規定反彈激烈。該州疫情嚴重，州長李睿德(Brad Little)已警告，若床位不夠用，車禍傷者可能得在醫院會議室治療。李睿德雖鼓勵大家戴口罩，但他是全美12位仍未強制全州戴口罩的州長之一。