我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

兒童染疫 恐引爆罕見免疫併發症

記者胡玉立／綜合報導
12歲的庫珀10月下旬感染新冠肺炎，輕度發作幾天後，原以為已康復，不料幾周後突然病倒，至今未復元，大部分時間都在沙發上休息。(美聯社)
12歲的庫珀10月下旬感染新冠肺炎，輕度發作幾天後，原以為已康復，不料幾周後突然病倒，至今未復元，大部分時間都在沙發上休息。(美聯社)

多系統炎症反應綜合症(multi-system inflammatory syndrome)是兒童罹患新冠肺炎後，引爆極端免疫反應的罕見併發症疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至12月4日，全國共有1288名兒童被診斷罹患此綜合症，其中23人死亡。致力研究多系統炎症反應綜合症的猶他州兒科心臟病專家張冬銀(Dongngan Truong，音譯)表示：「此罕見併發症讓兒童COVID19病情很快變嚴重，它對兒童身體、心臟和其他器官功能的長期影響為何，情況不明，必須認真以對。」

疾病防治中心(CDC)8月報告發現，罹患此併發症的兒童狀況嚴重，包括心臟發炎和腎臟受損；近三分之二的病童住進加護病房，平均停留時間五天。西班牙裔和非裔兒童比例占四分之三。此症根源似為免疫系統功能障礙，兒童染疫時，免疫系統失速釋放出可損害器官的化學物質。症狀包括發燒、腹部或頸部疼痛，嘔吐、腹瀉、出疹、眼睛有血絲和疲勞。

張冬銀表示，情況一開始可能很難識別，有些孩子只有輕微COVID-19症狀，等到綜合症狀出現時，家長才知孩子染疫。目前不清楚為何有些兒童得到這種綜合症，有些卻沒有。因此唯一防範方法就是戴口罩和保持安全距離。

現年12歲、家住愛達荷州的庫珀，是猶他州鹽湖城主要兒童醫院(Primary Children’s Hospital )約40名接受多系統炎症反應綜合症治療的兒童之一。庫珀在10月下旬感染新冠肺炎，輕度發作幾天後，原以為已康復，不料幾周後突然病倒，高燒不退多日，家人將庫珀送醫，最後轉至距離數小時的主要兒童醫院。他的父親伍思里奇(Kale Wuthrich)表示：「兒子險些沒有撐過去，我只能在房間角落禱告。」

伍思里奇說：「它鑽進庫珀的每個器官和關節裡。他的腳腫到像我的腳那麼大，眼睛血紅，腦袋昏沉，情況很可怕。庫珀以前從不叫苦，但這回卻不斷告訴我他有多痛。」庫珀住院幾天後已回到家中。但他大部分都在沙發上休息，即使短暫步行也會讓他流鼻血，目前仍在接受每天兩次的藥物注射治療。

對庫珀父母來說，兒子的病加深自己戴口罩並敦促他人戴口罩的決心，但愛達荷州民對戴口罩等規定反彈激烈。該州疫情嚴重，州長李睿德(Brad Little)已警告，若床位不夠用，車禍傷者可能得在醫院會議室治療。李睿德雖鼓勵大家戴口罩，但他是全美12位仍未強制全州戴口罩的州長之一。

併發症 愛達荷州 疾病防治中心

上一則

逮無證客降27% 維權人士盼拜登續減

延伸閱讀

疫情逼的！美資深勞工「提早退休」

疫情逼的！美資深勞工「提早退休」
疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半

疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半
美疾管中心：英國新變種病毒株可能已在美傳播

美疾管中心：英國新變種病毒株可能已在美傳播
紐籍機長傳染台女…台灣隔253天再爆本土病例

紐籍機長傳染台女…台灣隔253天再爆本土病例

熱門新聞

美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
中使館19日發布針對赴中旅客的核酸、血清抗體檢測新要求。圖為芝加哥歐海爾機場。(美聯社)

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

2020-12-19 13:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報