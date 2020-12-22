新冠疫苗研發成功 美新移民居功厥偉

川普政府新冠疫苗專案「神速行動」 負責人史勞伊出生於摩洛哥。(美聯社)

如果新冠肺炎疫苗 讓人們的生活在未來一年逐步恢復正常，美國 得要感謝許多移民 。

美國以神速推動新冠疫苗研發，包括輝瑞(Pfizer)疫苗和莫德納(Moderna)疫苗都在不到一年時間內推向市場。這場與時間對抗的空前競賽，仰賴一群全球頂尖智識能人背後累積數十年的努力。而且，從疫苗研發到問世，幾乎每個環節都有移民扮演關鍵角色。

輝瑞和莫德納疫苗的核心都是「信使RNA」遺傳分子。現年65歲的科學家卡林柯(Katalin Karikó)，正是那位始終堅定研究「信使RNA」的靈魂人物。她出生於匈牙利，1985年移民至費城，曾一次又一次申請研究經費被拒，也曾被威脅驅逐出境，一所大學還以她的研究毫無出路而將她降職。

現年65歲的科學家卡林柯出生於匈牙利，1985年移民至費城。(Getty Images)

如今，卡林柯是總部設在德國的BioNTech生技公司資深副總裁，該公司由來自土耳其的移民領導，與輝瑞合作製造出第一個獲得美國緊急授權的新冠疫苗。

川普政府新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)計畫負責人史勞伊(Moncef Slaoui)出生於摩洛哥，也是移民。他曾是全球第三大製藥公司葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)疫苗部門首席顧問。

川普總統自詡自己「釋放了美國的科學天才」，讓疫苗得以神速開發。但生物科技業界人士說，美國的天才來自於全球人才儲備庫。

Ovid Therapeutics公司執行長兼美國工業貿易組織「生物技術創新組織」(Biotechnology Innovation Organization)主席傑萊文(Jeremy Levin)說：「我們是超級智力吸鐵，全球的龍中龍、鳳中鳳，都被我們吸了過來，」

出生於南非的萊文說，高技能移民為了美國出色的教育和願意承擔巨大風險的生技產業前景而來。美國有近三分之一生物科技工作者在出生於國外；如果計入移民下一代，則約佔一半。

但萊文擔心，川普政府常把移民視為威脅和負擔，對想在美國學習和工作的移民施加更多限制，說是要保護美國的工作機會，以至於近年來這些人來美越來越難。

莫德納疫苗本週周獲得美國緊急授權，該公司10年前在波士頓成立，也是由移民領導。莫德納公司董事長阿費揚(Noubar Afeyan)出生在黎巴嫩，在麻省理工學院接受培訓，他說，「這個國家做了很棒的事。我認為其中有很大一部分，是因為人們能夠發揮自己的才能，實現夢想和抱負。」

阿菲揚還認為，移民經驗與創新之間是有關聯的；「我把創新看成是知識分子移民的一種形式。他們將舒適拋在身後，面臨莫名的挑戰，從不認為諸事理所當然，也從不覺得在新國度裡有人欠自己任何東西。」