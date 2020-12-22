還是有好消息！強力防新冠 流感疫情降低

過去幾年美國都固定會受到流感疫情的嚴重威脅，但今年因為新冠肺炎 使得人人自危，民眾及公衛官員都提高衛生和防疫標準，導致以往盛行的流感季感染因此消退甚多。

國內實驗室的數據統計顯示，和去年流感季相較之下，今年流感病例大幅減少；聯邦疾病防治中心(CDC )流感部主任杰寧根(Daniel Jernigan)認為，受到強制口罩令、保持社交安全距離和經濟活動受限的影響，「目前的流感感染率非常低」。

根據CDC統計，透過各診所實驗室於12月第一周的檢驗結果指出，多達2萬2474個病患的鼻腔黏膜樣本中，只有40人確診流感，感染機率僅0.2%；去年同一時段感染率高達11%，超過4萬1000人罹患流感。

此外，全美公衛官方實驗室的流感病例統計也呈現下降的趨勢，而且因為新冠肺炎的關係，檢測樣本數都比以往幾年還增加不少。

有鑑於數年來流感死亡率居高不下的紀錄，加上新冠肺炎恐怕為今年流感季造成更大衝擊，進而壓迫到醫療系統造成資源匱乏，官方人員更不斷呼籲民眾接種流感疫苗 ，醫療人員也在過去幾周積極為流感季爆發進行事前準備；然而，今年在南半球靠著新冠肺炎的預防措施幾乎徹底掃除流感，也減輕美國和歐洲的流感疫情。

杰寧根還表示，流感住院率也正在下降；從目前的實驗室樣本數可以看出，住院案例尚未達到CDC進行分析的門檻；一般來說，CDC統計分析的門檻為300人，每年此時通常都會超過。

俄勒岡州與華盛頓州西南地區最大的醫療機構Northwest Permanente執行總裁伊梅達·達柯恩斯(Imelda Dacones)說：「流感率的下降，讓我們先前準備的床可以空出來，也能提升醫療系統的負荷能力。」