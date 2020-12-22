疫情缺老師 學校出高額獎金 找大學生代課

目前就讀普渡大學的葛蕾絲‧康恩，前往當地小學擔任代課老師。(美聯社)

新冠肺炎疫情 持續加溫，儘管許多學校都陸續開放校園，仍然有師生和家長不能放心；近日各郡學區 學校都出現急徵代課老師的需求，甚至開出高額獎金、免認證需求等條件吸引人才，希望能藉此維持校園的開放和運作，而這些被困在家中的大學生們看到如此誘人的條件，紛紛前往毛遂自薦。

印第安納波利斯市(Indianapolis)的格林菲爾德(Greenfield-Central)學區學校，最近為了負荷4400名學生的教學量而廣徵代課老師。

該社區學校人事主任康恩(Scott Kern)說：「如果你們家有大學生，或許他們會願意來教課，即使只有短短兩個月；即使這只能解一時的燃眉之急，但對我們還是相當有幫助。」

康恩的女兒、目前正就讀普渡大學(Purdue University)的葛蕾絲‧康恩(Grace Kern)也收到父親的召喚，前往當地小學擔任代課老師，並協助其他在家遠端授課的老師透過螢幕給予學生正確指導。

葛蕾絲說：「當時我的父親告訴我很多學校都在缺老師，而目前我剛好只有一堂課必須去學校上，所以我絕對有時間；況且，我無法忍受在疫情之下看著這群學生沒有辦法接受教育。」

康乃狄克州州長拉蒙(Ned Lamont)上月向大學生呼籲，尤其是計畫在寒假期間返鄉的人，可以多前往醫院、病毒檢測 站或學校幫忙。

衛斯理學院(Wellesley College)大一新生依莎貝爾‧奧羅斯科(Isabel Orozco)最近就回到康州的高中母校擔任代課老師；她還表示，正考慮在春季學期透過遠端教學來完成所有課程，這樣她才能繼續留下來教書。