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多位州長無視防疫 政治人物說一套做一套惹眾怒

編譯徐薏茹／綜合19日電
加州州長紐森對州民下達嚴格的避疫規定，自己卻違規到法國餐廳聚餐。(美聯社)
加州州長紐森對州民下達嚴格的避疫規定，自己卻違規到法國餐廳聚餐。(美聯社)

美國疫情仍相當嚴峻，當人民還在苦苦掙扎，遵行各項防疫措施時，卻有多位政治人物被爆說一套做一套，無視防疫準則，不僅引起人民反彈，也增加防疫的困難。

丹佛市長呼籲大家待在家中，自己卻飛往密西西比與家人共度感恩節；賓州的一位市長禁止室內用餐，卻跑到馬里蘭州的餐廳吃飯；羅德島州疫情嚴峻，該州州長卻被拍到在室內舉辦品酒活動；德州奧斯汀市長在舉行20人的婚禮後乘坐私人飛機前往墨西哥；加州州長紐森(Gavin Newsom)與遊說團在一間法國餐廳聚餐，沒有人戴上口罩，而前一天舊金山市長才在同一地點舉辦生日派對，諷刺的是兩人最近才針對餐廳、商家及各項活動實施嚴格限制。

政治人物的行為令人大感失望，南美以美大學(Southern Methodist University)教授芮塔‧科克(Rita Kirk)說這樣會加強一印象：「有些人就是不必遵守規則，而我們其他人必須得遵守」。

政治人物應該為社會的最佳利益努力，在危機時期以身作則，但政治人物在疫情間虛偽的行為只會加深社會分歧，讓那些懷疑疫情嚴重程度的人士更肆意妄為。

如今美國疫情仍然嚴重，但政治人物的行為可能會削弱公眾的防疫意識，增加防疫工作的困難。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)原本計畫舉辦大型感恩節家庭聚會，但因受公眾反彈而作罷，加州議會今年移至體育館以確保安全，但一群議員卻在之後一同前往餐廳。

不只是美國，英國一名官員開車從倫敦前往海邊，但他與妻子疑似感染新冠肺炎，違反英國的旅遊規定，引起眾怒，他因此丟掉飯碗並接受警方調查。

在感染、住院、死亡人數仍持續飆升的非常時期，政治領袖有非常大的責任向大眾傳遞重要訊息，紐森與一群人外出用餐的行為備受質疑，他稱自己是一時判斷失誤，卻忽略加州人民對他的信任，越來越多人參與連署罷免紐森，顯示民眾已經受夠了。

舊金山一家歇業避疫的商家在店外立牌諷刺加州州長紐森要求居民避疫，自己卻違規到法國...
舊金山一家歇業避疫的商家在店外立牌諷刺加州州長紐森要求居民避疫，自己卻違規到法國餐廳聚餐的行為。(美聯社)

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