多位州長無視防疫 政治人物說一套做一套惹眾怒

加州州長紐森對州民下達嚴格的避疫規定，自己卻違規到法國餐廳聚餐。(美聯社)

美國疫情 仍相當嚴峻，當人民還在苦苦掙扎，遵行各項防疫 措施時，卻有多位政治人物被爆說一套做一套，無視防疫準則，不僅引起人民反彈，也增加防疫的困難。

丹佛市長呼籲大家待在家中，自己卻飛往密西西比與家人共度感恩節；賓州的一位市長禁止室內用餐，卻跑到馬里蘭州的餐廳吃飯；羅德島州疫情嚴峻，該州州長卻被拍到在室內舉辦品酒活動；德州奧斯汀市長在舉行20人的婚禮後乘坐私人飛機前往墨西哥；加州 州長紐森(Gavin Newsom)與遊說團在一間法國餐廳聚餐，沒有人戴上口罩，而前一天舊金山市長才在同一地點舉辦生日派對，諷刺的是兩人最近才針對餐廳、商家及各項活動實施嚴格限制。

政治人物的行為令人大感失望，南美以美大學(Southern Methodist University)教授芮塔‧科克(Rita Kirk)說這樣會加強一印象：「有些人就是不必遵守規則，而我們其他人必須得遵守」。

政治人物應該為社會的最佳利益努力，在危機時期以身作則，但政治人物在疫情間虛偽的行為只會加深社會分歧，讓那些懷疑疫情嚴重程度的人士更肆意妄為。

如今美國疫情仍然嚴重，但政治人物的行為可能會削弱公眾的防疫意識，增加防疫工作的困難。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)原本計畫舉辦大型感恩節家庭聚會，但因受公眾反彈而作罷，加州議會今年移至體育館以確保安全，但一群議員卻在之後一同前往餐廳。

不只是美國，英國一名官員開車從倫敦前往海邊，但他與妻子疑似感染新冠肺炎，違反英國的旅遊規定，引起眾怒，他因此丟掉飯碗並接受警方調查。

在感染、住院、死亡人數仍持續飆升的非常時期，政治領袖有非常大的責任向大眾傳遞重要訊息，紐森與一群人外出用餐的行為備受質疑，他稱自己是一時判斷失誤，卻忽略加州人民對他的信任，越來越多人參與連署罷免紐森，顯示民眾已經受夠了。