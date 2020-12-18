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違規取下防疫手環 喬州女學生被開曼群島罰坐牢4個月

編譯林梅婕／綜合17日電

據美聯社報導，喬治亞州(Cayman Islands)18歲女學生絲凱洛‧麥克(Skylar Mack)，11月底前往開曼群島(Cayman Islands)拜訪住在當地的男友拉姆吉特(Vanjae Ramgeet)，卻因違反當地防疫規定遭判監禁四個月。

麥克於27日抵達開曼群島，依照防疫規定須居家隔離14天；當地官員配給麥克一只電子手環，以便追蹤她的位置，但麥克卻在兩天後擅自將手鐲取下後，外出與拉姆吉特參加水上摩托車競賽活動。

由於開曼群島實屬英國海外領土，當地防疫規定及司法程序與美國皆不相同；麥克與拉姆吉特認罪後立即遭到拘留，上周判兩人監禁四個月。

法院紀錄顯示，麥克曾抱怨過電子手鐲太緊，並要求執法人員替她將手鐲鬆開一些，但實則為了在日後更好取下 。

據稱，麥克離開隔離住所後與拉姆吉特接觸人群的時間長達七小時，期間未戴口罩也未保持社交安全距離；警方發現後立刻將其逮捕拘留，至於兩人檢測結果是否為陽性仍不明確。

起初法官判定兩人須執行社區服務40個小時，並支付4400元罰款，但檢察官認為判刑太輕而上訴；高等法院判定兩人行為蓄意所為，故處以較重刑罰。

據「開曼群島指南報」(Cayman Compass)報導，法官查普爾(Roger Chapple)表示：「兩人犯行實屬蓄意，而且從一開始被告要求將手環鬆綁就可看出，這一切都是經過計畫的。」

然而，麥克和拉姆吉特的律師休斯(Jonathan Hughe)仍堅持下周將持續向法院請求從輕量刑：「他們只是兩個年輕人，而且他們從未有犯罪紀錄。」

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