和妻單獨過聖誕、生日 佛奇籲全國別舉辦大型家庭聚會

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇今年將只和太太一起過80歲生日和聖誕節。(美聯社)

為降低感染新冠肺炎 風險，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)，今年將獨自與夫人度過80大壽和聖誕節 。

和感恩節一樣，身為著名防疫專家，佛奇在今年的聖誕節不會和三個女兒見面，也不會讓她們當面賀壽；他也呼籲全國的家庭別舉辦大型家庭聚會。他說：「我知道這樣的假期不好過，但面對這種前所未見的公衛危機，這就是你必須做出的妥協。」

目前仍有許多美國民眾認真採納聯邦疾病防治中心(CDC)待在家度過假期建議，「現在我們看見感染人數暴增」；佛奇說，「現在的情勢已經夠艱難，如果聖誕假期還是照平常那樣度過，我們將讓疫情更加嚴重」。

佛奇表示，如果家人或伴侶拒絕單獨過聖誕節，他建議這樣說服對方：「讓你自己和家人保持健康，在未來你才會有好多個聖誕節可以過。過去你已經享受過很多次聖誕假期，疫苗已經開始注射，生活在明年聖誕節前恢復正常的機會很高。」

近幾個月新冠肺炎染疫人數急遽上升，特別是上周每天平均確診人數多達21萬1629人。每日平均死亡人數也隨之上升，總人數已突破30萬人，現在全國醫院的加護病房也人滿為患。