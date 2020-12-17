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紐約時報廣場線上跨年倒數 現場禁觀眾

記者顏潔恩／紐約報導
時報廣場跨年活動今年改為線上舉行，倒計時和水晶燈落下環節仍會繼續。(本報檔案照)
時報廣場跨年活動今年改為線上舉行，倒計時和水晶燈落下環節仍會繼續。(本報檔案照)

受新冠肺炎疫情影響，2020年除夕紐約時報廣場的跨年倒數活動將改為線上直播，為避免人潮聚集，警方將封鎖廣場，這將是紐約市114年來首次不開放民眾入場參與；但水晶球仍會如往年一樣落下，傳奇歌手葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)將獻聲熱唱激動人心的名曲「我會活下去」(I Will Survive)，今年選出的特別嘉賓則是「2020年防疫英雄」，將在典禮上致敬前線所有防疫人員。

時報廣場跨年活動主辦單位9月便預告今年的倒數活動形式將因疫情做出調整，加強視覺與數位內容，補足有限的現場演出，讓民眾待在家透過電視與網路收看直播；策畫人員表示，已和醫療團隊諮詢過安全意見，所有踏入場地的人都將事先接受檢測，除上台表演者外，其餘人員全程戴口罩、保持社交距離。

主辦單位每年都會邀請特別嘉賓，他們往往都是政界、娛樂界、法界等知名公眾人物；今年疫情下醫護人員、必要行業工作者協助民眾度過艱難的一年，主辦單位特別開設「2020防疫英雄」(Heroes of 2020)環節，邀請一群前線人員擔任特別嘉賓，向他們致敬。

時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，特別嘉賓在慶典中有著舉足輕重的作用，尤其在共同迎接新的起點時，傳遞一種堅定和精神；他說今年最適合表彰這些前線人員，「他們用自身的力量、決心，不知疲憊地協助國家度過難關，還要感謝他們的家人」。

跨年活動除各大電視台將現場轉播外，民眾也能通過網路收看，包括TimesSquareNYC.org、NewYearsEve.nyc、 Livestream.com/2021或TimesSquareBall.net。

疫情 防疫 時報廣場

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