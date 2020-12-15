疫情待在家過節 推升聖誕樹買氣 8呎高竟要價2000元

受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法在假期旅行，必須待在家過節，因此聖誕樹的需求量大。圖為賓州一名商販出售聖誕樹。(美聯社)

受到新冠肺炎疫情 影響，上百甚至千萬的民眾無法在假期旅行，反倒必須待在家過節。因此聖誕樹的需求量大且供不應求；高度達八呎的聖誕樹甚至要價2000元。

北達科他州 55歲企業主卡拉拉‧聖傑曼(Carla St. Germain)，通常每年到了12月中旬才會購買聖誕樹。但今年的氣候較為溫暖，使她比平常提前一個禮拜，前往尋找中意的聖誕樹。

她說：「當我到平常買聖誕樹的地方，根本幾乎都空了。還剩下一些八呎以上的樹，或是幾顆超小，能放在公寓角落的聖誕樹。」不過由於八呎的樹對她家來說太高了，但高度剛好的樹全都賣完，只能要求店員將較高的樹鋸成合式的高度。

不過其實聖誕樹的供應量的短缺，在10年前全球金融危機時便已開始。當時的聖誕樹價格下跌，因此部分業者減少種聖誕樹的量，或是改種其他作物，甚至有農場撐不下去索性關門。而今年西岸嚴重的森林大火，更將許多聖誕樹農場燒毀，造成產量減少，價格推升的狀況。

葛洛根(Casey Grogan)為俄勒岡州700英畝大的銀鈴鐺聖誕樹農場(Silver Bells Tree Farm)主人，他表示一棵聖誕樹需要八至12年間才能長成。他估計較為短缺的供應量，在過去四年將聖誕樹的價格推升了約30%。

消費者方面，因為今年幾乎一整年受到疫情影響被困在家裡，聖誕節 顯得格外重要。大家提早，並且熱切地購買聖誕樹，也順便到聖誕樹農場走走。

華盛頓州居民蜜卡耶拉‧歐布萊恩(Mikaela O’Brien)就到農場，想找一顆11至12呎高的聖誕樹，但最後買的那顆卻比預期矮上不少。她說：「高的幾乎都賣完了。」