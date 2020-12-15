冰淇淋、美酒、燒烤醬…郵寄家鄉食物 保持社交距離過佳節

家族經營的達拉斯燒烤食品業者Smoky John’s將燒烤醬料等產品配送到全美。圖為該公司主管拿著該公司知名的烤肉醬。(美聯社)

新冠肺炎疫情下人人保持社交距離，郵寄食物送禮成了歡度佳節好方法，訂購家鄉食物更添懷舊和地方色彩。

許多從未提供郵購服務的地區餐館和食品業者紛紛調整步代以適應遠距郵購送禮需求，從冰淇淋到美酒、燒烤食物到貝果無奇不有。

送禮時，不妨查看麵包店、咖啡 店、果醬公司、奶酪製造商網站，善用郵寄服務，也可前往提供全美各地特產的網站Goldbelly.com。

市面上有不少特產供應商，例如家族經營的達拉斯燒烤食品業者Smoky John’s於1976年成立，將燒烤醬料等產品配送到全美，南卡少數族裔女性成立的Lillie’s of Charleston提供辣醬、燒烤醬和混合香料等產品郵購配送。

此外，田納西州Joe’s Kansas City、The Rendesvous郵寄燒烤肉品郵寄；紐約市 Zucker、Zabar和H＆H Bagels等郵寄貝果和鮭鱼；威斯康星州業者郵寄乳酪； 緬因州LobsterAnywhere.com、LobstersOnline.com配送龍蝦。

咖啡是另一選項，紐約布魯克林(布碌崙)D'Amicos、緬因州波特蘭Tandem以及和芝加哥非營利咖啡館KusanyaCafé都有郵寄服務。當然也少不了糖果、烘焙食品、巧克力等，各地都有業者郵寄特色甜食。

美酒也是不錯選擇，全美有成百上千小型啤酒、烈酒和葡萄酒釀造商，可查看Tavour、 Naked Wines網站

就連冰淇淋也能郵購當禮物。費城 Bassets，紐約市Sugar Hill Creamery和辛辛那提Graeter's等地區性店面都提供送貨服務。

Goldbelly創辦人阿里爾(Joe Ariel)說，該公司藉由食物傳遞關懷，如今這種方式更受歡迎，合作食品商倍增至700家、訂單也翻倍。披薩銷量增加，炸雞也受歡迎。

另有些具地區風味的郵購食物也受青睞，例如舊金山酸麵包碗裝蛤蜊雜燴、佛州酸橙派、費城奶酪牛排以及各地餅乾。