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「佛奇效應」 10月全美醫學院申請量上升

記者張筠、編譯陳韻涵／綜合報導
不少醫學院招生官員將申請人數驟增的現象稱為「佛奇效應」。（AAMC提供）
不少醫學院招生官員將申請人數驟增的現象稱為「佛奇效應」。（AAMC提供）

今年新冠疫情籠罩全美，各地醫療工作者面臨重壓，不過全國的醫學院申請人數也比去年明顯增長；美國醫學院申請服務(AMCAS)近日公布的數據顯示，10月全國的醫學院申請人數增加了17%；不少醫學院招生官員也將此現象稱為「佛奇效應」(Fauci effect)。

美國醫學院協會(AAMC)表示，今年10月全國有20多所醫學院申請人數增幅超過25%，全國平均增幅為17%，過去十年多以來，醫學院申請者的每年增幅在3%左右。

AAMC學生事務資深主任楊恩(Geoffrey Young)說：「疫情鼓勵人們就讀醫學，對這個世代而言，這可能是他們的911事件。」2011年恐怖攻擊過後，年輕學子從軍意願大增。

部分醫學系讓學生更容易申請，包括延長申請期限，改為線上面試並廢除尋常的標準化入學考試，甚至免除更多學生的申請費用。

紐約大學(NYU)註冊與財務協助院長雷瓦拉(Rafael Rivera)說，葛洛斯曼(Grossman)醫學系今年申請人數增加4%，多達9600人搶102個名額。

維州理工增48% 增幅創新高

維州理工學院加永利醫學院今年的申請人數比去年同期增加48%，是有紀錄以來的最大增幅，該院副院長普撒卡斯基(Melanie Prusakowski)表示，很欣慰看到那麼多人願在疫情期間投身公共衛生及醫療事業。

維州理工學院加利永醫學院於2010年開始招生，申請標準連年嚴格，申請者的競爭也逐年激烈，過去五年，年均申請人數為4000人，但招生名額不到50個。

AAMC表示，民眾因疫情在家的時間增多，見證醫療人員應對疫情的決策及一線醫護人員抗疫而被打動，可能是醫學院申請量大增的誘因；有醫學院招生官員將此現象稱為「佛奇效應」。

美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)表示，他只是一名期望能給個人健康乃至全球健康衛生事業帶來成功影響的醫生，希望有更多年輕人立志進入醫學院。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

因新冠疫情影響，維州理工大學加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高...
因新冠疫情影響，維州理工大學加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州科技大學醫學院官網）

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