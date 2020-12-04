我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

沃爾瑪第4度發獎金 每個員工150~300元 激勵疫情下付出

編譯周芳苑／綜合3日電
沃爾瑪將再度發放獎金給全美員工，藉此留住並獎勵新冠疫情下努力工作的員工。(美聯社)
沃爾瑪將再度發放獎金給全美員工，藉此留住並獎勵新冠疫情下努力工作的員工。(美聯社)

沃爾瑪(Walmart )表示，將再度發放獎金給全美員工，藉此獎勵新冠疫情下讓該公司銷售激增的工作人員，同時也留住員工。

沃爾瑪訂12月24日對全職、兼職員工各發放300元和150元現金獎金；亞馬遜(Amazon.com )上周已宣布將發放現金，獎勵員工。

疫情爆發以來，沃爾瑪第四度對全美員工發放特別獎金，平安夜獎金總計耗資3億8800萬元，當天還將斥資3億1900萬元，依商店業績發放定期季度獎金。

受疫情影響，消費者蜂擁到提供食品、一站式服務和網購到店取貨服務的商店，沃爾瑪也因此受惠，稍早公布近來強勁的銷售和利潤數據，今年已支付超過28億元獎金。

沃爾瑪說，約150萬名員工將獲疫情第四波獎金，包括沃爾瑪商店和配送中心以及旗下山姆俱樂部(Sam's Club)員工，司機和助理經理將另獲特別現金獎勵。

如同亞馬遜，沃爾瑪今年不斷增加人員以因應業務增長。

亞馬遜12月將對全職員工、兼職員工各發放300元和150元獎金，疫情相關的最近一次獎金發放是6月；目標百貨公司(Target)也對店面和倉庫人員發放多次獎金，年初並將起薪提高到每小時15元。

疫情下，亞馬遜員工快速增加，直逼全美最大私人雇主沃爾瑪；亞馬遜全美有近140萬一線工人，包括全食品(Whole Foods)員工和臨時工，人數3月底以來幾乎翻倍。

截至1月31日，沃爾瑪全球員工超過220萬人，包括70萬名國際員工； 沃爾瑪脫手在日本、阿根廷和英國事業後，國際員工減少。

編輯推薦

沃爾瑪 疫情 亞馬遜

上一則

IBM：釣魚郵件企圖竊取疫苗冷藏運送資訊

下一則

紐約州第22選區聯邦眾議員選舉 布林迪希從差12票變逆轉勝

延伸閱讀

疫期業績吃香 亞馬遜瘋狂徵人 員工總數逼近達拉斯人口數

疫期業績吃香 亞馬遜瘋狂徵人 員工總數逼近達拉斯人口數
「疫」枝獨秀 亞馬遜1天徴1400人 員工數＝達拉斯人口

「疫」枝獨秀 亞馬遜1天徴1400人 員工數＝達拉斯人口
黑五抗疫 百思買、沃爾瑪線上購物優惠更多

黑五抗疫 百思買、沃爾瑪線上購物優惠更多
沃爾瑪等連鎖大店 首次感恩節不營業 周五天亮就開門

沃爾瑪等連鎖大店 首次感恩節不營業 周五天亮就開門

熱門新聞

知名鞋類購物網站Zappos創辦人謝家華27日去世，享年46歲。（美聯社）

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

2020-11-28 09:43
網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

2020-11-26 08:55
川普總統。美聯社

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

2020-11-27 12:48
78歲白登在與家犬Major玩時扭傷。白登領養兩隻狗，都準備帶往白宮。(美聯社)

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

2020-11-29 21:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫