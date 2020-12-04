沃爾瑪第4度發獎金 每個員工150~300元 激勵疫情下付出

沃爾瑪將再度發放獎金給全美員工，藉此留住並獎勵新冠疫情下努力工作的員工。(美聯社)

沃爾瑪 (Walmart )表示，將再度發放獎金給全美員工，藉此獎勵新冠疫情 下讓該公司銷售激增的工作人員，同時也留住員工。

沃爾瑪訂12月24日對全職、兼職員工各發放300元和150元現金獎金；亞馬遜 (Amazon.com )上周已宣布將發放現金，獎勵員工。

疫情爆發以來，沃爾瑪第四度對全美員工發放特別獎金，平安夜獎金總計耗資3億8800萬元，當天還將斥資3億1900萬元，依商店業績發放定期季度獎金。

受疫情影響，消費者蜂擁到提供食品、一站式服務和網購到店取貨服務的商店，沃爾瑪也因此受惠，稍早公布近來強勁的銷售和利潤數據，今年已支付超過28億元獎金。

沃爾瑪說，約150萬名員工將獲疫情第四波獎金，包括沃爾瑪商店和配送中心以及旗下山姆俱樂部(Sam's Club)員工，司機和助理經理將另獲特別現金獎勵。

如同亞馬遜，沃爾瑪今年不斷增加人員以因應業務增長。

亞馬遜12月將對全職員工、兼職員工各發放300元和150元獎金，疫情相關的最近一次獎金發放是6月；目標百貨公司(Target)也對店面和倉庫人員發放多次獎金，年初並將起薪提高到每小時15元。

疫情下，亞馬遜員工快速增加，直逼全美最大私人雇主沃爾瑪；亞馬遜全美有近140萬一線工人，包括全食品(Whole Foods)員工和臨時工，人數3月底以來幾乎翻倍。

截至1月31日，沃爾瑪全球員工超過220萬人，包括70萬名國際員工； 沃爾瑪脫手在日本、阿根廷和英國事業後，國際員工減少。