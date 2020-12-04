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IBM：釣魚郵件企圖竊取疫苗冷藏運送資訊

記者張聲肇／綜合報導
IBM網路安全研究員3日表示，網路上有人發出釣魚電子郵件，旨在收集世衛組織配送新冠疫苗的資訊。(美聯社)
IBM網路安全研究員3日表示，網路上有人發出釣魚電子郵件，旨在收集世衛組織配送新冠疫苗的資訊。(美聯社)

IBM網路安全研究員3日表示，網路上已有人發出釣魚電子郵件，旨在收集世衛組織配送新冠疫苗的資訊，對象包括需要「冷凍運輸」疫苗的德國、義大利、南韓和台灣。

研究員不確定9月開始出現的這些釣魚郵件發自何地，也不確定盜取資料的目的是否已得逞；不過，IBM網路安全部門確定，發信者小心翼翼不洩露「國家」或「政府」可能被疑牽涉的蛛絲馬跡。

全球有30億人生活在低溫儲藏設備不足的地方，疫苗需低溫冷藏；IBM分析員札波瓦說，德、義、韓、台無異就是「供應全球最重要的疫苗的生命線」。

美國網路與基礎建設安全局看到IBM這則訊息後，立即提醒川普政府的疫苗計畫負責人及疫苗運儲單位提高警覺。

IBM全球威脅情報小組組長羅斯曼說，不管是誰在發動這波釣魚郵件攻擊，其動機可能是想掌握整個冷凍運輸、儲藏和分配過程的技術，以便模仿或找出整個環節的弱點，從中破壞疫苗的效能，甚至發動毀滅性攻擊。

釣魚電郵一開始好像是海爾生技公司主管，假裝詢問聯合國與世衛組織Gavi疫苗聯盟有關團體的主事者。海爾生技是世界著名的冷藏輸送設備供應商。信中語氣是詢問報價，暗藏惡意附件，讓收信人「洩露」自己的名銜、聯絡方式等資料，發信人可用來盜取疫苗運送平台所有合作夥伴的敏感資料。

被釣的對象還包括歐盟稅務與海關聯盟，以及提供疫苗冷藏設備動力的太陽能板製造公司。札波瓦說，有些化工業者也收到這類釣魚電郵，可能因為它們生產的乾冰，也是冷藏運輸鏈的一環。

聯合國和世衛組織在新冠病疫尚未爆發前，就已投下巨資，要在非洲、亞洲建立冷凍運輸網，如今，為了趕上新冠疫苗的運送，更加速進行。IMB說，釣魚郵件發動者可能想徹底了解，這事關人命及全球經濟的疫苗採購與輸送的細節。

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