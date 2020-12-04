CVS於住家和長照設施 提供新冠病患抗體治療

連鎖藥店CVS於2日宣布，已經和聯邦政府 達成暫時性協議，將提供新冠肺炎的患者抗體治療，並且讓病患得以在自家或所處的長照機構中進行，避免特定的高風險族群頻繁地出入醫院。

由禮來藥廠(Eli Lilly)研發的單株抗體療法bamlanivimab，約在一個月前通過聯邦食品藥物管理局(FDA)的緊急使用授權，目前主要由醫院負責提供；聯邦政府已向各州公衛部門分發將近17萬劑的bamlanivimab，其中超過一半的藥劑可供至今年年底使用。

然而，該計畫只先短暫執行三個月，因此聯邦政府僅向CVS提供1000劑的bamlanivimab，限於治療1000名患者；該協議鎖定七大都會 區：波士頓、芝加哥、俄亥俄州 克里夫蘭、洛杉磯、威斯康辛州密爾瓦基市、明尼蘇達州明尼亞波利斯，以及佛羅里達州坦帕市。

在疫情擴散速度如此之快且急需救治的情況下，仍無法確定這項計畫能帶來多大的助益；麻省總醫院(Massachusetts General Hospital)傳染病醫生古德斯坦表示：「即使我們促成這項合作，能使用的資源仍相當有限；我們無法平均分配資源，我也無法確定與CVS合作後，是否能促進資源分配的平等。」