「疫」外遺棄 喬治亞州6隻狗送華府收養

新冠疫情造成不少寵物遭棄，喬治亞州六隻廢物狗幸獲華府郊區愛狗人士收養，本月搭機來到維吉尼亞州阿靈頓「喪家貓犬拯救基金會」重獲新生。(美聯社)

新冠疫情造成不少寵物遭棄，喬治亞州 六隻寵物狗幸獲華府郊區愛狗人士收養，本月更搭機來到維吉尼亞州 阿靈頓喪家貓犬拯救基金會志工威廉 斯（Kim Williams）所在，重獲新生。

喬治亞州民眾所棄，正好為大西洋岸中部家庭所需；威廉斯說，「華府郊區喜愛動物人士展現出令人難忘的熱情，強烈想要拯救疫情期間遭棄養的貓狗」。

威廉斯認識喬治亞州居民克瑞絲汀‧瑞德(Kristin Reid)後，獲知她出於愛心，不忍看到流浪狗被安樂死，因此盡量把牠們收容在自家30公頃大的馬場。

因為病疫嚴重，無法募得更多款項照顧沒人願意收養的狗，她很高興維吉尼亞州這個基金會很有興趣「轉贈」棄貓棄犬。

疫情蔓延以來，該基金會已安頓了2500隻狗，主要是鄉下遭棄養的，幸好都市郊區中產階級人家樂於收養。威廉斯說，基金會提供的還不夠滿足華府和北維州的需求。

基金會今年從喬治亞「救」出360隻狗，其中200隻從喬治亞西南部的阿爾巴尼搭車來到維吉尼亞州。

本月初，基金會首度安排「專機」接送新主人歡迎的喬治亞州棄犬，從瑞德處接收六隻，包括一隻三歲、名為「天空」的混血拳師狗。

縮短這些寵物狗旅行時間，部分原因是讓像「天空」一樣有焦慮症的狗，不用承受太長久的陸地轉運壓力。

基金會執行長華勒斯(Dawn Wallace)服役空軍時，駐地就在瑞德家南部的羅賓斯空軍基地，把喬治亞當作第二故鄉，有意從南部各州救出更多些寵物。

威廉斯說，「我知道，喬治亞州有很多無私奉獻的人，力圖挽救動物免於劫難，不過，我們也很需要各界支援，來減少流浪寵物，拯救很值得收養的狗狗的生命」。