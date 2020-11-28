突然掉牙、牙齒變灰、牙齦敏感 恐染新冠病毒

牙齒突然鬆動，甚至掉牙，恐怕是感染新冠病毒的罕見症狀。(Getty Images)

牙齒突然鬆動，甚至掉牙，恐怕是感染新冠病毒的罕見症狀；猶他大學(University of Utah)牙周病學者奧卡諾(David Okano)指出，牙齒自動從齒槽脫落是非常少見的狀況，但如果患者原本就有口腔健康問題，例如急性感染或長年不適，感染新冠病毒後可能因此惡化。

「紐約時報 」報導，住在紐約州沃爾希維爾(Voorheesville)的43歲婦人克米里(Farah Khemili)，本月稍早吃薄荷糖時，舌頭碰觸下排門齒時感覺牙根鬆脫。她說，成年之後就沒有再掉過牙，以為牙齒被薄荷糖碰撞一時搖動，不料隔天整顆牙齒卻脫落，未出血也不疼痛。

克米里今年春季感染新冠病毒時，加入了確診案例網路互助社群 ；她說，大多數人感染病毒後會出現迷糊、肌肉痠痛及神經痛，雖然醫學界並未把掉牙或牙齒問題列入染疫症狀，但克米里說，網路社群裡很多人都提到，感染病毒的副作用包括掉牙，另外還有牙齦變得敏感，或者牙齒顏色變灰、易碎。

報導指出，某些專家認為，醫師與牙醫師應該深入探究新冠病毒對牙齒健康的影響，因為根據美國疾病防治中心(CDC)2012年報告統計，30歲以上成年人中，患有牙周病的比例高達47%。

克米里說，未感染新冠病毒前，長年都有牙齒方面的問題，門齒掉落當天她便去看牙醫，醫師告知她的牙齦並未遭到感染，但她因為抽菸而有嚴重骨質流失。克米里說，醫師為她轉介植牙手術醫師，但花費將近5萬元。

克米里的男友則在確診患者臉書社群「倖存者團」(Survivor Corp)裡得知，社群發起人畢瑞特(Diana Berrent)的12歲兒子出現輕微染疫症狀的數個月後，恆齒突然掉落，經牙齒矯正醫師確認，他的牙齒原本健康良好，並無潛伏疾病。

加州 口腔修復醫師(prosthodontist)薛勒爾(Michael Scherer)指出，染疫患者口腔出現症狀時，可能是人體對抗病毒的防衛機制與牙齦問題產生交叉影響，特別是，患者有心血管疾病、糖尿病等炎症的患者。他說，牙齦常因各種身體發炎而出現反應，染疫患者的狀況與這點非常吻合。