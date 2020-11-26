疫情難聚… 爺奶寄6呎「真人看板」給孫 「打開盒子 全家爆笑」

住在德州的布坎南夫婦不讓疫情阻擋親情，大發創意地製做真人大小的看板，寄給分居各地的子女和孫輩，一起過節。(截自CNN網站)

住在德州 的布坎南夫婦(Missy & Barry Buchanan)有感於疫情 太過凶猛，今年決定取消與兒孫大團圓的傳統過節方式；不過，山不轉路轉，這對爺爺奶奶大發創意地將自己的影像製成六呎高真人大小看板，寄去兒孫家「共度」佳節，讓分散各地的兒孫們又驚又喜。

蜜希．布坎南說，他們一大家子通常會在德州兒子家或加州 女兒家過節，住在愛爾蘭的女兒也會專程飛回來團聚；但今年衛生專家敦促大家不要出門旅行，避免大家庭聚會，以減少疾病傳播風險。她和丈夫決定留在家裡。

她向有線電視新聞網(CNN)表示，「雖然無法親身團聚，但我們還是可以做點什麼事，讓它變得有趣而不悲傷。這世界已有太多悲傷和混亂不安了。」蜜希．布坎南告訴孩子們，他們寄了一個大盒子給大家，但她沒有透露任何細節，以免破壞驚喜。

她的女兒明迪·惠廷頓(Mindy Whittington)表示，媽媽常會寄包裹或禮物給他們三歲大的兒子諾亞(Noah)，所以當時她沒想太多。等大盒子抵達，沒想到竟是如此瘋狂的點子，「我們一起打開它，開始狂笑不停。」她的丈夫用手機拍下那個瞬間，影片顯示諾亞跳來跳去地笑，當場給了「紙做的」爺爺奶奶大大的擁抱。

惠廷頓說：「在這麼緊繃的一年，有片刻的歡笑真是太好了。它讓我們記起來，就只有這一年，我們不會一輩子處於封鎖狀態。」

布坎南夫婦住在德州的兒子馬修·布坎南(Matthew Buchanan)也開心收到爸媽的真人大小看板。他說，收到大盒子時，每個人都搔著腦袋大笑，場面很有趣。他12歲的兒子昆汀、10歲的兒子奧利弗(Oliver)和6歲的女兒克拉拉，很愛把祖父母的看板放在屋子的不同角落，甚至還把板子帶出去和院子裡的雞群一塊留影。

蜜希．布坎南說，打從去年聖誕節至今，他們就沒有見到小外孫諾亞，至於其他孫兒，也因為疫情，只能在他們家門廊打招呼。馬修說，「3月以來，他們一直無法給祖父母一個擁抱。」但蜜希．布坎南樂觀地表示，Zoom和其他科技幫助所有人保持聯繫，他們全家會在感恩節以線上團圓，為彼此祝福。

布坎南說：「我認為，我們應該儘量抱持正面心態，光是抱怨、執迷地認為情況很悲慘，一點好處也沒有。畢竟，我們還是可以想辦法讓生活更有趣。更何況，疫情不會永遠持續下去，我們會再次團聚，希望這一天很快到來。」