疫情攀升 新冠檢測凸顯貧富不平等

圖為紐約市布魯克林一處新冠肺炎檢測站前，民眾排隊等候檢測。(美聯社)

新冠肺炎確診人數攀升，檢測 的需求跟著暴增，免費的新冠肺炎檢測處前大排長龍，許多新增的臨時診所雖然保證能立即檢驗，但價格高昂，有些檢測要價150元甚至更多，許多民眾無法負擔昂貴的快速檢驗，凸顯出貧富不均的現象。

便宜的檢測得花許多時間排隊，但並不是人人都能放下工作花大把時間等待檢驗，民眾需要的是能負擔的快速檢測，民眾說：「有些需要快速檢測好去工作的人負擔不起，這不公平。」

南芝加哥「希望健康中心」(Esperanza Health Centers)執行長弗爾維爾(Dan Fulwiler)說昂貴的快速檢測中心對他服務的社區並無幫助，該中心約七成服務對象生活貧困，弗爾維爾對國家缺乏檢測策略感到失望。

除了價格及普及率，快速檢驗也有其他問題，流行病學專家傑拉丁(Jaline Gerardin)幫忙伊利諾公衛部門彙編每周的流行病趨勢預報，她說快速檢驗會為監測數據帶來麻煩，官方要分析來自不同檢驗的大量數據，新增的快速檢驗站也許無法回報種族、疫情狀況、收入水平等監測流行病所需的相關數據。

傑拉丁指出檢測的三個主要目標：確認是否感染、讓公衛官員了解疫情趨勢以制定相關政策、提供數據衡量隔離等防疫措施。幸虧嚴格的檢驗措施，紐約市 還未受到快速檢驗站太大的影響，紐約市設有定期檢測站，但許多地方並不像紐約有這些選擇。

例如維吉尼亞州公立學校的教師威廉 斯(Korri Williams)，她表示威廉斯堡的快速檢驗選擇有限，她也擔心無症狀去接受檢測，保險不支付，威廉斯說這是關於公平的議題，她說：「我很幸運能有一份工作，但我的確覺得快速檢驗屬於那些負擔得起的人」。