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五角大廈提前部署也難擋 1周1300官兵染疫

編譯林育正／綜合22日電
美軍近期已累計約1300名士官兵感染新冠肺炎，使抑制疫情成為五角大廈近期最大挑戰。(美聯社)
美軍近期已累計約1300名士官兵感染新冠肺炎，使抑制疫情成為五角大廈近期最大挑戰。(美聯社)

美軍包括一艘驅逐艦在內，在短短一周時間，就已累計約1300名士官兵感染新冠肺炎，使抑制疫情成為五角大廈近期最大挑戰。

在政府各單位中，國防部是控制疫情最有效率的單位之一，但現在不論在美國本土還是海外駐軍，都出現嚴重感染狀況。而且本周將迎來感恩節假期，許多軍人將返鄉與家人團聚，可能造成疫情擴散。

在國防部擔任政策次長的退役陸軍准將塔塔(Anthony Tata)上周確診；隨後因應全國和美軍內部疫情升溫，五角大廈計畫26日提高防護層級，建築物內僅留40%人力工作，進出必須作體溫測量。

過去一周，美軍包括作戰人員和驅逐艦麥可莫菲號(USS Michael Murphy)近300人在內，已超過1300人染疫。雖然軍隊內篩檢陽性比率6.8%低於全國平均，但確診人數仍持續攀升。

至今美軍已有7萬3000人確診，若將國防部人員軍眷和承包商等人納入計算，恐怕將再增加數萬人。日前一名52歲的夏威夷國民兵死於新冠肺炎，為美軍因新冠疫情而死的第11人。

儘管美軍防疫措施嚴格且試圖提前部署，但隨著全美疫情升溫，仍沒能倖免。

海防隊副司令瑞伊(Charles Ray)上月確診，也讓出席參謀首長聯席會議的六位高官以及兩位四星上將須隔離，隨後陸戰隊四星上將湯瑪斯(Gary Thomas)也染疫。

而在會議前，瑞伊還參加白宮於9月底舉行的金星家庭日活動，該活動造成川普和多位幕僚染疫。但五角大廈表示，美軍防疫準則不針對任何高官確診有所調整，而是因應聯邦疾病防治中心(CDC)準則，進行篩檢和感染源追蹤，並且在官員出差和必要時進行篩檢。

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