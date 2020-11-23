近70年美國首度處死女囚 律師染疫喊卡

麗莎‧蒙哥馬利將成為全國近70年來首位被處死的女囚犯。(美聯社)

印第安納州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄 預定12月8日為女囚犯麗莎‧蒙哥馬利(Lisa Montgomery)執行死刑，卻因蒙哥馬利的律師確診感染新冠肺炎 ，遭聯邦法院暫緩行刑；蒙哥馬利也將是全國近70年來首位被處死的女囚犯。

蒙哥馬利的律師過去不斷為她申請減刑特赦，並要求延後她的死刑；華盛頓特區法官莫斯(Randolph Moss)日前下令，到年底前禁止聯邦監獄執行蒙哥馬利的死刑。

凱莉‧亨利(Kelley Henry)及艾米‧霍威(Amy Harwell)為蒙哥馬利的代表律師，他們上月前往德州探視蒙哥馬利，回到田納西州 納許維爾接受新冠肺炎檢測，兩人皆呈現陽性反應；根據法律文件，兩人在旅途過程中搭過兩班飛機，與飯店、空服員及監獄工作人員都有接觸。

另一名代表律師巴布考克(Sandra Babcock)在法庭上表示，蒙哥馬利患有精神疾病，需要外人協助為自己申請特赦；而亨利和霍威因病情嚴重失去行為能力，無法進行作業；雖然過程中有其他人願意協助蒙哥馬利，但由於她長期與亨利和霍威合作，無法信任其他律師。

根據莫斯的判決，蒙哥馬利的律師團應在12月24日前提出減刑特赦的申請，倘若蒙哥馬利的死刑如期延後，她很可能在法律上失去讓律師代表她的權利；而巴布考克也讚揚這場判決結果是「充滿意義的機會，律師們康復後將再次為蒙哥馬利申請特赦」。

蒙哥馬利於2004年殺害一名23歲的懷孕女子芭比‧史帝內特(Bobbie Jo Stinnett)，並將被害人身體剖開取走體內的嬰兒，計畫佯裝成自己的小孩扶養；儘管如此，巴布考克以「蒙哥馬利過去曾是強暴、亂倫和性交易的受害者，導致她飽受精神疾病的折磨」，希望將她的死刑減至無期徒刑。