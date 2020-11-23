我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

近70年美國首度處死女囚 律師染疫喊卡

編譯林梅婕／綜合22日電
麗莎‧蒙哥馬利將成為全國近70年來首位被處死的女囚犯。(美聯社)
麗莎‧蒙哥馬利將成為全國近70年來首位被處死的女囚犯。(美聯社)

印第安納州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄預定12月8日為女囚犯麗莎‧蒙哥馬利(Lisa Montgomery)執行死刑，卻因蒙哥馬利的律師確診感染新冠肺炎，遭聯邦法院暫緩行刑；蒙哥馬利也將是全國近70年來首位被處死的女囚犯。

蒙哥馬利的律師過去不斷為她申請減刑特赦，並要求延後她的死刑；華盛頓特區法官莫斯(Randolph Moss)日前下令，到年底前禁止聯邦監獄執行蒙哥馬利的死刑。

凱莉‧亨利(Kelley Henry)及艾米‧霍威(Amy Harwell)為蒙哥馬利的代表律師，他們上月前往德州探視蒙哥馬利，回到田納西州納許維爾接受新冠肺炎檢測，兩人皆呈現陽性反應；根據法律文件，兩人在旅途過程中搭過兩班飛機，與飯店、空服員及監獄工作人員都有接觸。

另一名代表律師巴布考克(Sandra Babcock)在法庭上表示，蒙哥馬利患有精神疾病，需要外人協助為自己申請特赦；而亨利和霍威因病情嚴重失去行為能力，無法進行作業；雖然過程中有其他人願意協助蒙哥馬利，但由於她長期與亨利和霍威合作，無法信任其他律師。

根據莫斯的判決，蒙哥馬利的律師團應在12月24日前提出減刑特赦的申請，倘若蒙哥馬利的死刑如期延後，她很可能在法律上失去讓律師代表她的權利；而巴布考克也讚揚這場判決結果是「充滿意義的機會，律師們康復後將再次為蒙哥馬利申請特赦」。

蒙哥馬利於2004年殺害一名23歲的懷孕女子芭比‧史帝內特(Bobbie Jo Stinnett)，並將被害人身體剖開取走體內的嬰兒，計畫佯裝成自己的小孩扶養；儘管如此，巴布考克以「蒙哥馬利過去曾是強暴、亂倫和性交易的受害者，導致她飽受精神疾病的折磨」，希望將她的死刑減至無期徒刑。

編輯推薦

編輯推薦

監獄 新冠肺炎 田納西州

上一則

五角大廈提前部署也難擋 1周1300官兵染疫

下一則

人口普查數據卸任前趕不出 川普再踢鐵板

延伸閱讀

亨利賣店

亨利賣店
娃娃屋（全文完）

娃娃屋（全文完）
娃娃屋（一四）

娃娃屋（一四）
娃娃屋（一○）

娃娃屋（一○）

熱門新聞

紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

2020-11-20 23:29
加州理工學院選舉法學教授Jonathan Katz分析2020總統大選法律訴訟的結局。（加州理工學院提供）

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

2020-11-21 14:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬

1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬