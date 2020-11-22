我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

新冠簡報111天 葛謨激勵人心獲艾美獎

記者金春香、編譯林梅婕／綜合報導
紐約州長葛謨疫情期間連續111天舉行每日疫情簡報會，獲國際艾美獎肯定，將於23日獲頒「創始人獎」。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨疫情期間連續111天舉行每日疫情簡報會，獲國際艾美獎肯定，將於23日獲頒「創始人獎」。（州長辦公室提供）

國際艾美獎(International Emmy Award)日前宣布，紐約州葛謨(Andrew Cuomo)疫情期間連續111天舉行每日疫情簡報會，提供充分疫情信息，每天吸引大量民眾觀看，一度風靡美國甚至全球，他將於23日獲頒艾美「創始人獎」(Founders Award)。

主辦單位「國際電視藝術與科學學院」(International Academy of Television Arts & Sciences)主席培斯納(Bruce Paisner)表示，葛謨的111場每日簡報會將疫情期間各種角色、抗疫成功和失敗的故事等融入，讓全世界的民眾都了解最新情況，他提出的「紐約堅強」(New York Tough)口號，也成為一個頑強抗疫決心的象徵。

紐約疫情3月升溫，4月中旬達到高峰，葛謨從3月1日起連續111天舉行每日簡報會，直到6月19日，當天他獨自一人在辦公室內為每日疫情簡報畫下句點，十分鐘總結了紐約抗疫走過最初的艱辛、終於迎來曙光的歷程，並播放以往記者會和抗疫重要時刻照片匯集的視頻。

葛謨疫情簡報會曾出現很多精彩和感人片段，如他與母親視頻連線送上母親節祝福，與曾感染新冠病毒的弟弟、CNN主持人克里斯·葛謨(Chris Cuomo)視頻連線，帶自己的女兒參加記者會，邀請知名喜劇演員洛克(Chris Rock)和培瑞兹(Rosie Perez)助陣呼籲民眾配戴口罩等。

頒獎儀式將於23日線上舉行，「創始人獎」致力於表彰跨越文化界但仍打動人心的個人或組織，過去得獎人包括美國前副總統高爾(Al Gore)、脫口秀女王歐普拉溫芙蕾(Oprah Winfrey)、名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等，由於高爾獲獎時間為2007年，當時他已經不在政界，因此葛謨將成第一名獲獎的現任政治人物。

葛謨已經為網上頒獎典禮製作「領獎視頻」，感謝學院頒獎。

編輯推薦

編輯推薦

疫情 葛謨 紐約州

上一則

保守團體資助200萬元保金 威州17歲殺人少年獲釋

下一則

廢除「出生公民權」 川普任期結束前將放手一搏

延伸閱讀

111天新冠簡報風靡全球 紐約州長葛謨獲頒艾美獎

111天新冠簡報風靡全球 紐約州長葛謨獲頒艾美獎
紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測

紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測
對市教育總監沒信心！皇后區第26學區要求罷免卡蘭扎

對市教育總監沒信心！皇后區第26學區要求罷免卡蘭扎
民代涉違規聚會 強辯未超10人 有官員稱曾染疫不怕傳染

民代涉違規聚會 強辯未超10人 有官員稱曾染疫不怕傳染

熱門新聞

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

2020-11-14 16:21
民主黨新澤西州聯邦眾議員帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)。(美聯社)

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

2020-11-18 11:32
德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

2020-11-16 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長