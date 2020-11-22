新冠簡報111天 葛謨激勵人心獲艾美獎

紐約州長葛謨疫情期間連續111天舉行每日疫情簡報會，獲國際艾美獎肯定，將於23日獲頒「創始人獎」。（州長辦公室提供）

國際艾美獎(International Emmy Award)日前宣布，紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)疫情 期間連續111天舉行每日疫情簡報會，提供充分疫情信息，每天吸引大量民眾觀看，一度風靡美國甚至全球，他將於23日獲頒艾美「創始人獎」(Founders Award)。

主辦單位「國際電視藝術與科學學院」(International Academy of Television Arts & Sciences)主席培斯納(Bruce Paisner)表示，葛謨的111場每日簡報會將疫情期間各種角色、抗疫成功和失敗的故事等融入，讓全世界的民眾都了解最新情況，他提出的「紐約堅強」(New York Tough)口號，也成為一個頑強抗疫決心的象徵。

紐約疫情3月升溫，4月中旬達到高峰，葛謨從3月1日起連續111天舉行每日簡報會，直到6月19日，當天他獨自一人在辦公室內為每日疫情簡報畫下句點，十分鐘總結了紐約抗疫走過最初的艱辛、終於迎來曙光的歷程，並播放以往記者會和抗疫重要時刻照片匯集的視頻。

葛謨疫情簡報會曾出現很多精彩和感人片段，如他與母親視頻連線送上母親節祝福，與曾感染新冠病毒的弟弟、CNN主持人克里斯·葛謨(Chris Cuomo)視頻連線，帶自己的女兒參加記者會，邀請知名喜劇演員洛克(Chris Rock)和培瑞兹(Rosie Perez)助陣呼籲民眾配戴口罩等。

頒獎儀式將於23日線上舉行，「創始人獎」致力於表彰跨越文化界但仍打動人心的個人或組織，過去得獎人包括美國前副總統高爾(Al Gore)、脫口秀女王歐普拉溫芙蕾(Oprah Winfrey)、名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等，由於高爾獲獎時間為2007年，當時他已經不在政界，因此葛謨將成第一名獲獎的現任政治人物。

葛謨已經為網上頒獎典禮製作「領獎視頻」，感謝學院頒獎。