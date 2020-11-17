逾3.2萬人確診 鄉村療養院疫情延燒

位於堪薩斯州諾頓鎮的養老院「安德比之家」有10人感染新冠病毒死亡，剩下的所有住戶和人數不明的員工也染疫。(美聯社)

全美都成為新冠肺炎疫情 熱點，最為脆弱的療養院 也逃不過病毒侵襲；據華爾街日報分析聯邦政府資料，10月最後一周，全國共有1900位療養院居民與工作人員染疫死亡，超過3萬2000人確診。

公衛官員表示，療養院員工遵照防疫 措施，但新冠病毒在仍如同野火般蔓延，上述死亡和確診數為8月以來的高峰。

目前這波疫情蔓延至先前衝擊較小的區域，包括威斯康辛、北達科他和蒙大拿等州的鄉村和小鎮地區。明尼蘇達大學公衛學院副教手可凱莉‧海寧史密斯(Carrie Henning-Smith)說：「療養院也無法倖免，鄉村社區全面淪陷。」

疫情爆發初期，紐約州等人口密集區的療養院為疫情熱點，在5月底和6月上旬，占了所有療養院死亡人數的三分之一，鄉村療養院僅占4%，但最近卻上升至18%。新冠肺炎在美國爆發以來，長照機構已累計超過9萬人死亡，占所有染疫死亡病例的40%。

一名療養院員工湯金斯(Trevor Tompkins)說：「老實講，我們就像活在地獄中。」

北蒙大拿照護中心在春季和夏季疫情肆虐其他地區時，完全沒出現任何確診案例。但在9月底還是失守，68位居民中有35人確診，16人死亡。管理人克莉絲鄧‧奧布瑞斯莉(Christen Obresley)說，儘管遵照政府防疫守則，疫情仍從一位無症狀員工開始，蔓延進入療養院。

儘管聯邦政府已要求照護中心必須每兩周為員工進行一次檢測，仍無法抵擋病毒入侵。許多療養院因準確度考量，拒絕使用聯邦提供的快篩試劑；一般篩檢來往實驗耗時更長，此外許多療養院也持續回報N95口罩等防護裝備不足。

再者，許多療養院當員工接受隔離時，更面臨湊不齊臨時工作人員的問題。北達科他大學研究鄉村衛生的副教授珊答‧施洛德(Shawnda Schroeder)說：「越是偏遠的，就越難找到人力支援。」

此外鄉村療養院規模較小，若有居民確診，也較難騰出隔離空間；因地理位置因素，就醫也較不方便。總總問題同時出現，使鄉村療養院遭受嚴重衝擊。