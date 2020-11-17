我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

逾3.2萬人確診 鄉村療養院疫情延燒

編譯林育正／綜合16日電
位於堪薩斯州諾頓鎮的養老院「安德比之家」有10人感染新冠病毒死亡，剩下的所有住戶和人數不明的員工也染疫。(美聯社)
位於堪薩斯州諾頓鎮的養老院「安德比之家」有10人感染新冠病毒死亡，剩下的所有住戶和人數不明的員工也染疫。(美聯社)

全美都成為新冠肺炎疫情熱點，最為脆弱的療養院也逃不過病毒侵襲；據華爾街日報分析聯邦政府資料，10月最後一周，全國共有1900位療養院居民與工作人員染疫死亡，超過3萬2000人確診。

公衛官員表示，療養院員工遵照防疫措施，但新冠病毒在仍如同野火般蔓延，上述死亡和確診數為8月以來的高峰。

目前這波疫情蔓延至先前衝擊較小的區域，包括威斯康辛、北達科他和蒙大拿等州的鄉村和小鎮地區。明尼蘇達大學公衛學院副教手可凱莉‧海寧史密斯(Carrie Henning-Smith)說：「療養院也無法倖免，鄉村社區全面淪陷。」

疫情爆發初期，紐約州等人口密集區的療養院為疫情熱點，在5月底和6月上旬，占了所有療養院死亡人數的三分之一，鄉村療養院僅占4%，但最近卻上升至18%。新冠肺炎在美國爆發以來，長照機構已累計超過9萬人死亡，占所有染疫死亡病例的40%。

一名療養院員工湯金斯(Trevor Tompkins)說：「老實講，我們就像活在地獄中。」

北蒙大拿照護中心在春季和夏季疫情肆虐其他地區時，完全沒出現任何確診案例。但在9月底還是失守，68位居民中有35人確診，16人死亡。管理人克莉絲鄧‧奧布瑞斯莉(Christen Obresley)說，儘管遵照政府防疫守則，疫情仍從一位無症狀員工開始，蔓延進入療養院。

儘管聯邦政府已要求照護中心必須每兩周為員工進行一次檢測，仍無法抵擋病毒入侵。許多療養院因準確度考量，拒絕使用聯邦提供的快篩試劑；一般篩檢來往實驗耗時更長，此外許多療養院也持續回報N95口罩等防護裝備不足。

再者，許多療養院當員工接受隔離時，更面臨湊不齊臨時工作人員的問題。北達科他大學研究鄉村衛生的副教授珊答‧施洛德(Shawnda Schroeder)說：「越是偏遠的，就越難找到人力支援。」

此外鄉村療養院規模較小，若有居民確診，也較難騰出隔離空間；因地理位置因素，就醫也較不方便。總總問題同時出現，使鄉村療養院遭受嚴重衝擊。

編輯推薦

編輯推薦

療養院 疫情 防疫

上一則

賭場Q3業績恢復 營收為去年同期8成

下一則

反密西根州避疫 白宮顧問煽動「起義」 女州長反擊

延伸閱讀

橙縣府執行長染疫 到校上課持續

橙縣府執行長染疫 到校上課持續
美聯社取得電郵顯示 世衛組織員工65人確診染疫

美聯社取得電郵顯示 世衛組織員工65人確診染疫
歐亞疫情蔓延 莫斯科單日確診創新高

歐亞疫情蔓延 莫斯科單日確診創新高
病例激增！威州疫情比4月份紐約市更糟 醫院接近滿載

病例激增！威州疫情比4月份紐約市更糟 醫院接近滿載

熱門新聞

新冠肺炎疫苗受試者透露，接種完疫苗出現副作用。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

2020-11-10 20:57
川普陣營發言人麥肯內尼（圖）指控選舉舞弊。圖／歐新社資料照

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

2020-11-12 06:16
白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

2020-11-11 21:40
第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。圖為今年10月輝瑞展示新冠疫苗。(路透)

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

2020-11-09 21:13
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。 (美聯社)

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

2020-11-09 21:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店