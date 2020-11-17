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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

反密西根州避疫 白宮顧問煽動「起義」 女州長反擊

編譯林梅婕／綜合16日電
密西根州州長葛瑞琴‧惠特默。(美聯社)
密西根州州長葛瑞琴‧惠特默。(美聯社)

川普總統的防疫顧問阿特拉斯(Scott Atlas)15日又在推特上發文引戰，針對密西根州再次下令關閉部分商業活動及防疫限制措施，他呼籲民眾應「起義」反抗；此舉不僅遭密州州長反擊，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)更表示無法認同。

阿特拉斯推文說：「要停止封鎖唯一的辦法就是起義，否則就是自作自受」，文末還附上「自由至上」、「起身反抗」的社群標籤。

密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)16日表示，阿特拉斯的推文著實讓她感到震驚，她說「說真的我嚇到呼吸都停了，我們現在正處於疫情最嚴重的時候，而且都過九個月了，染疫情形還是跟之前一樣糟糕，這也是為什麼我們必須採取更強烈的手段；加上華府無法實質的領導國家，只能靠州長盡可能拯救更多的生命。」

此外，佛奇16日受訪時說：「我不想針對阿特拉斯個人發表反對的言論，但是對於他的做法我表示不認同，就是這樣。」

目前密州平均單日確診人數維持在6700人，導致惠特默採取必要手段，宣布為期三周的防疫措施，包括高中和大專院校暫停實體教學、餐廳不得開放室內用餐，禁止運動賽事、電影院、賭場和團體健身等活動。

目前該州的中小學、托兒中心、髮廊、健身房、戶外用餐、公園、葬禮活動、製造業和建構工程仍維持運作；雖然公衛官員理解再次封鎖可能造成的影響，但仍為了控制疫情希望採取更嚴格的措施。

民主黨籍的惠特默過去一直都是川普陣營攻擊的目標，上個月她曾批評川普對防疫的無所作為是煽動「國內恐怖主義」的行為；先前惠特默成右派極端分子鎖定為綁架目標，遭聯邦調查局(FBI)及時阻止，惠特默也指控川普日後在造勢活動上允許支持者高喊「把她關起來」的口號。

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