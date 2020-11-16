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多州投票站人員染疫 是否與投票日有關 仍不明

編譯徐薏茹／綜合15日電
專家指出，投票所實施嚴格的防疫措施，大大降低了傳染機率，感染風險或許比餐廳還低。圖為印第安納州一處投票所。(美聯社)
專家指出，投票所實施嚴格的防疫措施，大大降低了傳染機率，感染風險或許比餐廳還低。圖為印第安納州一處投票所。(美聯社)

紐約、愛阿華、印第安納、維吉尼亞等州的投票站工作人員，在大選後檢測新冠肺炎呈陽性反應，密蘇里州更多達20餘人，衛生專家表示新增的病例不見得是在大選日當天感染，投票站也曾實施嚴密的防護措施。

但這些新增病例仍引發憂慮，因為許多人曾在投票站停留，當天投票站實施社交安全距離，並備有酒精、口罩、手套等防護裝備，大多數工作人員都被要求戴上口罩，病例是在工作人員計算選票期間增加。愛阿華州一名選舉委員表示：「其實我很驚訝沒有更多病例出現，這數據看來有些牽強，但他們也許不會向我們報告。」

目前以密蘇里州傑克遜郡情況最嚴重，約28名工作人員在過去幾周驗出陽性，傑克遜郡有近20萬人投票，其中包括6萬名提早投票的選民。該縣為新冠肺炎患者及隔離中的選民提供免下車投票服務。

要追溯病例非常困難，衛生官員表示工作人員可能在任何地方被傳染，不見得與投票站有關。投票站有呼聲要求同事進行隔離並讓選民檢測以防萬一。

紐約州哈德遜河谷(Hudson Valley)地區一名投票站人員驗出陽性，該區1600名選民被建議接受檢測，官員表示其他員工也會進行檢驗，但選民被傳染的風險不高，因為該名病例有戴口罩和遵守社交安全距離等措施。印第安納州一名工作人員檢測呈陽性反應，但並未顯現症狀，大選當天他全程戴著口罩且遵守社交安全距離，他的七位同事已經隔離。

為了讓投票所盡可能保持安全，官員花了大量時間與經費，讓員工戴上口罩，不斷消毒機器、桌面、門把等處。

明尼蘇達大學流行病學專家史密斯(M. Kumi Smith)指出投票所實施嚴格的防疫措施，大大降低傳染機率，感染風險或許比餐廳還低。

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