「雙陰檢測包過」中使館：勿輕信中介宣傳

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭╱攝影)

中國 駐美國大使館實施搭乘航班赴中須核酸和抗體二項檢測 皆陰性的新規後，中國一架由美返中的航班落地後仍出現九名確診患者；事發後，中使館發布通知稱，旅客對採樣與檢測的真實性承擔法律責任，切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，應前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。

根據中國天津市民航局11日公布的消息，9日由洛杉磯飛往天津的國航上發現五名確診病例與四名無症狀感染者，按中方民航局熔斷規定，該航班將暫停一周，或成為美中航線首次熔斷航班。

為提高檢測結果的準確性，中使館日前發布搭乘航班赴中新規，要求自本月6日起，航班旅客須在登機前48小時內採樣，檢測報告中明確出現「IgM抗體」與核酸檢測陰性後，才允許搭乘航班。

中使館10日發布通知稱，近期中介機構通過微信群、微博等社群媒體 發布廣告，聲稱可達到「方便、省錢、省時」，甚至宣稱保證「達標」與「包過」的「雙陰」檢測結果；當局稱，部分中小型檢測機構臨時改做核酸與抗體檢測，因經驗不足，結果同樣出現失誤。

中使館提醒，當事人須對採樣、檢測與檢測證明的真實性承擔法律責任，建議選擇聯邦、州或市府認定的醫療與專門檢測機構，事先確認檢測機構資質，並與檢測機構明確責權；檢測必須按美官方與國際通行的標準採樣，須為當事人本人，檢測須符合科學規範，出具證明須符合中使館的要求。

此外中使館重申，當局目前沒有指定，也未以任何方式授權任何機構承擔檢測工作，呼籲民眾不要輕信以中使館授權為名義的廣告宣傳；中使館稱，工作人員將加強對檢測機構資質、檢查證明的審核，對結果回訪，拒絕受理任何違規檢測或檢測質量無法保證的檢測機構證明。

若發現旅客提供偽造或虛假的檢測結果，中使館表示，一經發現，檢測機構與當事人都要承擔法律責任；中使館再次提醒，若民眾在採樣、檢測不符合規範標準、報告不符合中使館通知要求，當局需要更長時間核實與審批，一經核實違規申請將無法通過。