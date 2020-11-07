密蘇里州選務人員罹新冠肺炎 執勤後睡中死亡

一名在密蘇里州聖查爾斯郡布蘭切特公園紀念館投票站工作的選務人員，因感染新冠肺炎，工作15小時後，在家身亡。(美聯社)

密蘇里州 聖路易市的聖查爾斯郡選務主管巴爾(Kurt Bahr)表示，一位選務人員投票 日不顧新冠病毐檢測 陽性而到投票站工作，執勤15小時後，在睡眠中死亡。

這位女性選務人員在聖查爾斯郡布蘭切特公園紀念館(Blanchette Park Memorial Hall)投票站工作，有關當局不確定她是否因新冠肺炎致死，基於隱私法規，未揭露其姓名。

該選務人員10月30日接受病毐檢測呈陽性，卻不顧隔離勸告，投舉日仍與另九位選務人員工作，該投票所共有1800多位選民。選務人員須戴口罩，多半站在透明隔離板後方。

巴爾說，該選務人員的妹妹在另一投票站工作，這次就是由她妹妹告知不幸消息。但身故者家人對檢測陽性一事不知情，只有她先生知道。

巴爾說，該女性選務人員早晨5時到投票站準備，而後從早上6時到晚上7時投票全程值勤，最後花一小時善後。她在當天夜裡或隔天清晨死亡。

同一投票站的選務人員並未看到任何工作夥伴有病症。

密蘇里州聖查爾斯郡發言人瑪莉‧恩格(Mary Enger)敦促同一投票站選務人員接受檢測，並追蹤曾和此人接觸過的人。巴爾則說，暫未建議選民接受檢測，多數選民只停留10到15分鐘，而且單獨填選票。

投票當天，聖查爾斯郡選務人員充足，巴爾不清楚為何該名人員非上班不可；這份工作日薪175元，可能是為了責任感而非金錢。

該投票站選民感到既同情又生氣。57歲的辛普弗說她不那麼生氣了，只希望大家為彼此著想，從事家庭護理的埃伯勒質疑，為何選務人員不量體溫？

密蘇里國務院辦公室發言人奧姆蘭德（Nicholas Omland）說，該州並未要求選務人員檢測或量體溫。但巴爾說，各地可採防範措施，聖查爾斯郡明年4月選舉將考慮這麼做。