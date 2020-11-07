密蘇里州選務人員罹新冠肺炎 執勤後睡中死亡
密蘇里州聖路易市的聖查爾斯郡選務主管巴爾(Kurt Bahr)表示，一位選務人員投票日不顧新冠病毐檢測陽性而到投票站工作，執勤15小時後，在睡眠中死亡。
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這位女性選務人員在聖查爾斯郡布蘭切特公園紀念館(Blanchette Park Memorial Hall)投票站工作，有關當局不確定她是否因新冠肺炎致死，基於隱私法規，未揭露其姓名。
該選務人員10月30日接受病毐檢測呈陽性，卻不顧隔離勸告，投舉日仍與另九位選務人員工作，該投票所共有1800多位選民。選務人員須戴口罩，多半站在透明隔離板後方。
巴爾說，該選務人員的妹妹在另一投票站工作，這次就是由她妹妹告知不幸消息。但身故者家人對檢測陽性一事不知情，只有她先生知道。
巴爾說，該女性選務人員早晨5時到投票站準備，而後從早上6時到晚上7時投票全程值勤，最後花一小時善後。她在當天夜裡或隔天清晨死亡。
同一投票站的選務人員並未看到任何工作夥伴有病症。
密蘇里州聖查爾斯郡發言人瑪莉‧恩格(Mary Enger)敦促同一投票站選務人員接受檢測，並追蹤曾和此人接觸過的人。巴爾則說，暫未建議選民接受檢測，多數選民只停留10到15分鐘，而且單獨填選票。
投票當天，聖查爾斯郡選務人員充足，巴爾不清楚為何該名人員非上班不可；這份工作日薪175元，可能是為了責任感而非金錢。
該投票站選民感到既同情又生氣。57歲的辛普弗說她不那麼生氣了，只希望大家為彼此著想，從事家庭護理的埃伯勒質疑，為何選務人員不量體溫？
密蘇里國務院辦公室發言人奧姆蘭德（Nicholas Omland）說，該州並未要求選務人員檢測或量體溫。但巴爾說，各地可採防範措施，聖查爾斯郡明年4月選舉將考慮這麼做。
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