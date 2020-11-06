聖路易選務官員染疫亡 近2000名投票者有風險

密蘇里州聖路易郊區一位選舉官員不顧新冠病毐檢測呈陽性仍在選舉日工作，如今已死亡，前往他工作的投票所的近2000人有被傳染可能。(美聯社)

密蘇里州 聖路易郊區一位選舉官員不顧新冠病毐檢測 呈陽性仍在選舉日工作，不幸病故，前往他當天工作的投票 所投票的近2000人有都有被傳染的隱憂。

密蘇里州聖查爾斯郡發言人瑪莉‧恩格(Mary Enger)透過新聞稿說，這名選務人員當天在該郡布蘭切特公園紀念館(Blanchette Park Memorial Hall)投票站工作，死因尚待確認；郡衛生部門和選舉當局最近得知，這位工作人員10月30日檢測呈陽性，被要求隔離14天。

恩格說，這名人員未聽從建議，3日投票日仍全天工作；此人身分目前仍未被揭露。

恩格說，有關單位己開始追蹤曾和此人接觸過的人，並建議當天在現場的其他九名工作人員接受病毒檢測；這位染疫後死亡者當天並未與1858名選民進行選民身分識別等近距離接觸。

郡官員敦促選舉日在該轄區的任何人密切觀察是否有染疫症狀。

聖查爾斯郡選務主管巴爾(Kurt Bahr)說，選舉工作人員必須戴口罩或面罩，並以塑料玻璃與選民隔開。選舉當局曾發出一封電郵要求11月選舉工作人員確實要求選民戴口罩，卻受到批評。

密蘇里是中西部幾個新冠病例激增的州之一，5日報告3553個新病例、其中18例死亡；迄今累計19萬 6576確診病例、3106人死亡，確診率15.2%是世衛組織(WHO)所設基準值的三倍。該州染疫住院數據也創紀錄，七天平均1721例，比前一天的最高紀錄增加49例。