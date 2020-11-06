美連2天確診破10萬 專家：再不調整防疫 恐再添10萬亡魂

美國國內4日的新冠肺炎確診人數超過10萬，創下新高；圖為明尼亞波利斯市一所療養院住客(右)隔著玻璃，和前來探視的女兒交談。(美聯社)

美國 新冠肺炎確診人數4日再創新高後，5日也在10萬例以上。根據約翰霍普金斯大學5日統計，4日的新冠肺炎單日確診人數首度破10萬，超過10萬7000人染疫，5日更寫下連兩天破10萬的恐怖紀錄；目前疫情 在全美大爆發，連疫情和緩的州也無法倖免，今年的冬季假期恐怕不好過。

4日在科羅拉多、印第安納、緬因、明尼蘇達和內布拉斯加州，確診人數都創單日新高，目前全美累計死亡人數超過23萬4000人，估計約有5萬2000人因染疫而住院。

過去兩周全美確診平均激增45%，近7日平均更來到破紀錄的8萬6352人；每日死亡人數也上揚15%，達846人。目前的確診數，幾乎在每一個州都有增加的趨勢。例如密蘇里、內布拉斯加和奧克拉荷馬州的住院人數，也都創新高。

而在德州，有三分之一的新病患集中在艾爾巴索(El Paso)，當地衛生官員表示，醫院接收的病患數量已到達「臨界點」；專家擔心在短期內，疫情將嚴重衝擊全美。

西北大學醫學院全球衛生中心主任莫菲(Robert Murphy)表示，川普總統第一任期在1月20日結束前，未來的80多天內，如果全國再不調整防疫 策略，恐怕再有10萬人死亡。

喬治華盛頓大學公衛專家溫麟衍(Leana Wen)也表示：「現在全國狀態危急，每個指標都顯示疫情並不樂觀。新冠病毒將加速擴散，疫情不可能平白消失。」

目前民調顯示，經濟與新冠肺炎疫情為美國民眾最擔心的議題；根據美聯社和芝加哥大學國家民意調查中心調查，多數民眾支持規定在公共場所強制戴口罩，並且認為現階段防疫比保護經濟更加重要。

美國醫學會(American Medical Association)主席蘇珊‧貝莉(Susan Bailey)表示：「很多人對保持社交距離鬆懈了，不再和過去一樣勤洗手戴口罩。我們必須認知到疫情正在升溫，必須比以往更加謹慎。」

溫麟衍也砲轟川普的防疫政策，說他假裝病毒並不存在，更恣意吹捧各種療法和疫苗；她說：「至少也要到2021年中，這些療法和疫苗才會對一般民眾普及。而在這之前，還會有許多人倒下，但這全都是可避免的。」