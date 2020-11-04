禁航解除疫情又起 美遊輪業暫不復航

美國政府雖然解除了遊輪航行的禁令，鑑於新冠疫情又升溫，國際遊輪協會3日表示，多家會員公司在年底之前，不會恢復在美國水域航行。(美聯社)

美國 政府雖然解除了遊輪航行的禁令，鑑於新冠疫情又升溫，國際遊輪協會3日表示，太子、嘉年華、皇家加勒比等會員公司在年底之前，不會恢復在美國水域的航行。

協會說，這是各會員公司主動達成的協議。該協會會員業務占全球遠洋遊輪市場的95%。

它說，會員公司將利用年底之前的空檔，依據公衛專家和聯邦疾病防治中心(CDC )的建議與規定，切實做好明年復業的準備。

聯邦公衛官員30日發布新的規定，包括船主要負責在每一旅程的起始和終結，檢測 每一位遊客和員工；每一旅程不得超過七天。能夠做到規定所要求，年底前就可在美國水域營業。嘉年華和挪威等大公司決定，明年才恢復營業。

今年3月中，因為發生遊輪集體感染事件，CDC下令所有遊輪，禁止停靠美國港口，禁令延續到10月，直到30日發布最新規定，等於解除禁令。

協會表示，3月中遊輪業停業迄今，造成250億元經濟損失，在美國也導致16萬4000人失業。

各遊輪公司的股票2月就開始下跌，3月中跌到谷底，因為美國經濟也幾乎停頓，業界的損失達數10億元，股票市值滑落70%以上。

CDC上周公布的規定，要求業者建立檢測、隔離、分離遊客與員工的能力，每一艘遊輪上都要有檢測室，發現任何可疑帶原者，要能夠立即隔離、治療，並把病患送上岸。恢復營業之前，各公司須演練上述事項，由志工擔任「疑似病人」，熟練隔離、治療、送岸作業。

美國與世界各地，新冠病例隨天氣轉冷而劇增，室內群聚活動機會增加，遊輪也是室內群聚頻繁的運載工具，政府與業者都不敢掉以輕心。